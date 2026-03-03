Deumidificatore silenzioso con autospegnimento ora a meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Compatto e silenzioso: 10 L/giorno, serbatoio 2,5 L, 36 dB e timer 24h. Ruote 360°, antigelo e autospegnimento. Scopri l’offerta con sconto 21%.

Occasione interessante su Amazon per il OKYUK Deumidificatore 10 L, pensato per migliorare il clima domestico e contrastare l’umidità con semplicità. L’offerta prevede uno sconto del 21% e un prezzo di 94,99€: scopri l’offerta qui. In casa, bagno o cantina, si distingue per la capacità di ridurre odori di chiuso e vapore, la gestione intuitiva con timer 24 ore e la praticità delle ruote a 360° per spostarlo ovunque serva.

Il funzionamento resta silenzioso (36 dB) e adatto anche agli ambienti notturni, mentre la tanica da 2,5 litri con spegnimento automatico evita fuoriuscite e pensieri. La struttura è compatta, facile da collocare e perfetta per tenere sotto controllo l’umidità in stanze fino a 30 m², aiutando a preservare pareti, mobili e tessuti.

OKYUK Deumidificatore 10 L: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il OKYUK Deumidificatore 10 L è proposto a 94,99€ con uno sconto del 21%. Un’occasione concreta per dotarsi di un alleato anti-umidità affidabile e dal prezzo accessibile, ideale per gestire in modo efficace il microclima di ambienti domestici, dal bagno alle camere, fino a piccole cantine e lavanderie.

La promozione è attiva direttamente sulla pagina prodotto e consente di acquistare un deumidificatore pratico da usare ogni giorno, senza complicazioni. Per i dettagli completi e disponibilità: vai all’offerta su Amazon.

OKYUK Deumidificatore 10 L: le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è una deumidificazione fino a 10 L/giorno, efficace in stanze fino a 30 m². Due modalità operative, tra cui la Sleep, permettono di scegliere il profilo più adatto: in notturna raggiunge 36 dB per un funzionamento discreto. Il timer 24 ore consente una gestione programmata, così da mantenere l’umidità nell’intervallo ideale con il minimo sforzo.

La tanica da 2,5 litri riduce la frequenza degli svuotamenti e lo spegnimento automatico entra in azione quando si raggiunge il livello massimo d’acqua. Sul fronte della sicurezza sono presenti antigelo e protezione dal troppo pieno, con funzione di sbrinamento che tutela il sistema nelle condizioni più fredde. È un supporto concreto contro condensa, muffa e odori sgradevoli, specialmente in bagni, scantinati e locali poco ventilati.

La mobilità è garantita da ruote a 360°, mentre le dimensioni compatte (17 x 29 x 41,5 cm) e il peso di 7,5 kg lo rendono semplice da spostare e collocare dove serve. In sintesi, un apparecchio pratico e silenzioso per migliorare il comfort domestico con un occhio all’efficienza.

