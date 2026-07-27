Deumidificatore Olimpia Splendid, offerta lampo e prezzo shock

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Il deumidificatore Olimpia Splendi è in promo con uno sconto del 30% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Utilissimo in estate e in inverno.

Olimpia Splendi

Il climatizzatore è sicuramente l’elettrodomestico più utilizzato per affrontare le calde giornate di questa estate. In molti, però, non sanno che c’è una validissima alternativa e che svolge anche funzioni extra. Parliamo del deumidificatore, un elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede nelle abitazioni delle famiglie italiane e che si rivela utile 365 giorni l’anno. Durante l’estate riduce sensibilmente l’umidità presente in casa, mentre l’inverno è utile per asciugare il bucato oppure per assorbire le chiazze di umidità che si formano con la pioggia. Un elettrodomestico talmente utile che è difficile trovare in promo e per questo motivo quando se ne trova uno non bisogna perdere troppo tempo e devi approfittarne subito. È quello che accade oggi con il deumidificatore Olimpia Splendi Aquaria S1 20 P che trovi su Amazon con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ideale per stanze di medie dimensioni, ha una capacità di deumidificazione di 20 litri ogni 24 ore. Un vero affare da non farsi sfuggire.

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Deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 20 P: prezzo e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per il deumidificatore Olimpia Splendid. L’Aquaria S1 20 P è disponibile su Amazon a 189,49 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Il risparmio è di quasi 100 euro e puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero direttamente al momento del checkout con Amazon.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente un paio di giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 20 P: le caratteristiche tecniche

Il deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria S1 20 P offre una capacità di deumidificazione di 20 litri ogni 24 ore, risultando adatto per ambienti fino a 90 metri cubi. La tanica di raccolta ha una capienza di 5 litri, è semitrasparente ed estraibile con maniglia, per uno svuotamento rapido e senza sforzo, mentre un apposito segnale luminoso avvisa quando è piena.

Il vero punto di forza è la tripla filtrazione: oltre al classico pre-filtro e al filtro a carboni attivi, il dispositivo integra anche un filtro HEPA, efficace nel trattenere le particelle inquinanti fino a 0,3 micron, per un’aria più pulita e salubre in tutta la casa.

Il flusso d’aria è facilmente direzionabile grazie al flap motorizzato posizionato sulla parte superiore, mentre la gestione delle funzioni avviene tramite un elegante pannello touchscreen, che mostra anche l’indicatore di temperatura e umidità in tempo reale. Sono disponibili 3 velocità di ventilazione (bassa, media e alta), un timer da 1 a 24 ore e la funzione Dry per un’asciugatura più rapida del bucato steso in casa.

Grazie al Wi-Fi integrato e all’app OS Home, è possibile impostare, programmare e controllare il deumidificatore da remoto, ovunque ti trovi. Non mancano funzioni utili come il dispositivo di sbrinamento automatico, il blocco bambini per un utilizzo in sicurezza e le ruote per il trasporto, che rendono semplice spostare il dispositivo da una stanza all’altra. Un elettrodomestico utile soprattutto nelle calde giornate estive.

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