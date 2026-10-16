Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

La scoperta del tilcayo è diventata virale sui social, attirando la curiosità di tutto il mondo. Eppure, questa celebrità la sta mettendo a rischio.

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Da oltre un secolo la zoologia non descriveva una nuova specie vivente di felide. L’annuncio dell’identificazione del tilcayo (Leopardus tilcayo) in Bolivia ha fatto il giro del mondo, rendendo questo piccolo e affascinante animale virale in men che non si dica. Eppure, dietro i milioni di visualizzazioni sui social, si nasconde un pericolo: questa celebrità improvvisa rischia di condannare questo minuscolo predatore maculato ancor prima che la scienza possa studiarlo a fondo.

L’eccezionale scoperta del nuovo felide

Il Leopardus tilcayo, nuova specie descritta sulle pagine di Current Biology, è il primo nuovo felide formalmente identificato dopo oltre un secolo. L’ultima specie identificata e descritta era stata il Leopardus colocola, noto come gatto delle pampas, nel 1923.

Tutto è iniziato nel 2017 al santuario faunistico Senda Verde, in Bolivia, dove un operaio locale ha consegnato un cucciolo recuperato sul ciglio di una strada forestale, credendo si trattasse di un "normale" gatto. La biologa ed esploratrice di National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz, insospettita dal particolare muso schiacciato del piccolo felide e dalle sue orecchie arrotondate, oltre che dal mantello, aveva capito di avere tra le mani, con ogni probabilità, qualcosa di diverso.

Dopo le analisi filogenomiche, condotte insieme a Jonas Lescroart ed Eduardo Eizirik su 38 genomi, Nogales-Ascarrunzo ha confermato l’eccezionalità del ritrovamento: la linea evolutiva del tilcayo si è separata dalle altre specie circa 1,4 milioni di anni fa.

Con una corporatura minuta di appena 45 cm di lunghezza e un peso di 1,4 kg, questo felino è più piccolo di un gatto domestico e abita le foreste nebulose degli Yungas, ecosistema montano ancora perlopiù inesplorato. Il nome scelto per descrivere la specie non è casuale e richiama le radici aymara "til" e "cayo", che descrivono le sue zampe minute.

Perché il tilcayo potrebbe essere in pericolo

Le spettacolari immagini catturate da Joel Sartore per il progetto Photo Ark e gli scatti del fotografo Fernando Faciole hanno fatto il giro del mondo. Così il tilcayo è finito inevitabilmente al centro dell’attenzione mediatica e questo improvviso interesse ha portato dei benefici immediati per la tutela della fauna locale. Pensate che è partita una campagna di donazioni in criptovalute che ha raccolto oltre 150.000 dollari a favore del rifugio Senda Verde, garantendo cibo e cure veterinarie per gli oltre 1.200 animali selvatici ospitati nella struttura.

Ma c’è un rovescio della medaglia di cui non si può non tener conto. Questa dirompente notorietà digitale ha fatto sì che i canali informatici della riserva fronteggiassero circa 137 tentativi di hackeraggio ogni dieci minuti e, allo stesso tempo, la rete si è riempita di contenuti generati da intelligenze artificiali che hanno diffuso informazioni false e fuorvianti, alterando i tratti somatici della professoressa Paola Nogales-Ascarrunz fino a sostituirla con profili maschili del tutto fittizi.

L’aspetto più allarmante riguarda il cosiddetto fenomeno del mascotismo: la tendenza a voler trasformare animali esotici e selvatici in animali da compagnia. Pochi giorni dopo la diffusione della scoperta, infatti, il rifugio Senda Verde ha ricevuto bizzarre proposte d’acquisto da parte di collezionisti privati esteri, oltre che da aree tristemente note per i traffici illeciti di animali (volevano delucidazioni sugli esemplari in loro possesso, ovviamente in modo illegale). Diventare celebri sui social ha dei lati positivi ma, purtroppo, nel caso di un animale come il tilcayo rischia di incentivare il bracconaggio e la cattura illegale in natura.

Se il tilcayo è in pericolo, però, è anche per un’altra ragione. Nelle foreste degli Yungas, il piccolo felide deve già fare i conti con la perdita di habitat e l’inquinamento da mercurio causato dalle miniere d’oro clandestine. La vera sfida, adesso, è trasformare il tilcayo in una specie bandiera per istituire riserve protette, impedendo che la curiosità prenda il sopravvento sulla sua cura, portandolo all’estinzione.