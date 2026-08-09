De'Longhi, la macchina espresso a prezzo piccolissimo: sconto da capogiro

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Sconto senza precedenti per la macchina espresso dello storico marchio italiano. Versatile e completa, permette di preparare caffè e bevande per la colazione degne di un bar.

Amazon

La DeLonghi EC260.BK Stilosa porta l’esperienza del bar direttamente in cucina, con un design compatto che si adatta a qualsiasi ambiente domestico. Grazie alla caldaia in acciaio inossidabile e alla pompa da 15 bar, prepara un espresso dalla crema densa e persistente, sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. Il Cappuccino System regolabile, poi, ti permette di preparare cappuccini e latte macchiato senza dover uscire di casa.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, la macchina espresso dello storico marchio italiano diventa imperdibile. Allo sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico si somma infatti la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria).

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De’Longhi, prezzo bassissimo per la macchina espresso manuale: offerta e quanto costa

L’offerta di oggi su Amazon per la macchina espresso del marchio italiano è di quelle a cui è difficile dire di no. La De’Longhi Stilosa EC260 è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto eccezionale del 35%. Oggi la paghi appena 99,90 euro e, grazie alla possibilità di pagare a rate riservata agli iscritti ad Amazon Prime, diventa ancora più conveniente. Optando per questa modalità di pagamento, la De’Longhi Stilosta EC260 costa solo 20 euro al mese per 5 mesi.

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De’Longhi Stilosa EC260 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il sapore del buon caffè espresso direttamente in casa ogni volta che vuoi. Grazie alla pompa a 15 bar di pressione e alla caldaia in acciaio inossidabile, la De’Longhi Stilosa EC260 assicura un’estrazione ottimale degli aromi del caffè. Il risultato è un espresso dal ricco aroma, con una crema color nocciola densa e persistente, paragonabile a quella di un vero bar, direttamente sul piano di lavoro di casa.

Con una potenza di 1.100 W, la macchina raggiunge rapidamente la temperatura ideale per l’estrazione, riducendo i tempi di attesa tra un caffè e l’altro. Grazie al Cappuccino System in acciaio inossidabile con ugello flessibile a 360°, puoi montare manualmente il latte per ottenere la densità di schiuma perfetta, personalizzando ogni bevanda come faresti in un vero bar.

Il portafiltro compatibile sia con caffè macinato sia cialde E.S.E. garantisce la massima flessibilità di utilizzo, adattandosi alle preferenze di ogni componente della famiglia: potrai scegliere la miscelta di caffè che preferisci, senza esser costretto ad affidarti a capsule in acciaio difficilmente riciclabili.

La vaschetta raccogli gocce rimovibile offre spazio per tazze e bicchieri alti fino a 110 mm, mentre il ripiano scaldatazze integrato mantiene le tazzine alla temperatura ideale prima dell’uso.

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