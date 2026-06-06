De'Longhi, sconto esagerato sulla macchina espresso professionale: prezzo a picco

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ha ben poco da invidiare alla macchina professionale che trovi nel tuo bar di fiducia. Basta scorrere velocemente la lista delle caratteristiche della De’Longhi Rivelia Perfetto per accorgersi che ci si trova di fronte a un piccolo prodigio della tecnologia domestica. La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano ha tutto quello che cerchi per un caffè a regola d’arte fatto in casa ogni volta che vuoi. Ma questa, come vedremo in dettaglio tra poco, non è che la proverbiale punta dell’iceberg: con la Rivelia potrai preparare decine di bevande in maniera semplice e veloce. E grazie allo sconto di oggi su Amazon, la macchina caffè espresso professionale è più conveniente che mai: la Rivelia è al prezzo più basso fatto mai registrare su Amazon.

DeLonghi Rivelia Perfetto

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De’Longhi Rivelia Perfetto a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La De’Longhi Rivelia Perfetto è doppiamente conveniente, oggi su Amazon. Allo sconto da capogiro, che fa crollare il prezzo e ti permette di risparmiare centinaia di euro, si somma la possibilità di pagare a rate a tasso zero vero, senza nessun onere aggiuntivo. Ma procediamo con ordine.

La De’Longhi Rivelia Perfetto è disponibile su Amazon con lo sconto del 38%: comprandola oggi la paghi 499 euro anziché 799 euro come da listino e risparmi la bellezza di 300 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento può optare per dilazionare il costo in cinque rate senza interessi e senza costi aggiuntivi. In questo modo, la Rivelia Perfetto di De’Longhi ti costa 100 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi Rivelia Perfetto

De’Longhi Rivelia Perfetto scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi Rivelia rappresenta una vera rivoluzione nel mondo delle macchine da caffè superautomatiche, pensata per chi desidera esplorare l’infinito universo dei chicchi freschi. Merito dell’innovativo sistema Bean Switch, che permette di alternare facilmente due diversi contenitori intercambiabili per i chicchi da 250 grammi. Questa caratteristica unica consente di passare da una miscela arabica pregiata a un decaffeinato in pochi secondi, svuotando il macinatore con un semplice tocco.

La tecnologia Bean Adapt guida l’utente nella configurazione ideale, regolando automaticamente la macinatura, la dose di caffè e la temperatura di infusione in base al chicco scelto. Questo garantisce un’estrazione perfetta e un espresso cremoso, preservando l’aroma originario e le note degustative specifiche di ogni singola varietà.

L’interazione è affidata a un intuitivo display a colori touch-screen da 3,5 pollici, che propone animazioni chiare e una personalizzazione avanzata. La Rivelia impara le abitudini quotidiane della famiglia, memorizzando fino a quattro profili utente e suggerendo le bevande preferite a seconda del momento della giornata.

Infine, il sistema LatteCrema Hot assicura una schiuma di latte densa, vellutata e sempre alla temperatura corretta, ideale per preparare cappuccini impeccabili. La pulizia automatica dei circuiti e la facilità di manutenzione completano un elettrodomestico progettato per offrire il massimo del gusto con il minimo sforzo.

DeLonghi Rivelia Perfetto