De'Longhi, sconto pazzo sulla macchina caffè espresso: costa pochissimo

De'Longhi

Il sogno (nemmeno troppo nascosto o segreto) di tutti gli amanti del buon caffè. Con la De’Longhi Rivelia perfetto potrai preparare un caffè a regola d’arte, cappuccini e altre decine di bevande in pochissimi istanti e senza troppe difficoltà. Grazie alle tecnologie esclusive De’Longhi (e al macina caffè incorporato) la macchina espresso è in grado di scegliere autonomamente la granularità della miscela, la lunghezza e l’intensità della bevanda in base al chicco scelto. E con l’intelligenza artificiale, impara le tue abitudini per preparare un caffè esattamente come piace a te. Oggi, poi, la trovi a un prezzo a dir poco incredibile: lo sconto di Amazon ti fa risparmiare centinaia di euro sul prezzo suggerito. E puoi pagarla a rate senza interessi e senza spese di istruttoria: un affare troppo ghiotto per lasciarselo scappare.

DeLonghi Rivelia Perfetto 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon

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De’Longhi, macchina caffè superautomatica a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per la macchina caffè espresso del marchio italiano. La De’Longhi Rivelia Perfetto è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 38%. Comprandola adesso la paghi 499,00 euro anziché 799,00 come da listino: un risparmio immediato di ben 300 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere il pagamento a rate senza oneri aggiuntivi. Optando per questa modalità, la Rivelia Perfetto di De’Longhi costa 99,80 euro al mese per cinque mesi.

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De’Longhi Rivelia Perfetto scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi Rivelia Perfetto rivoluziona l’esperienza di preparare il caffè espresso (e non solo) in casa. Dite addio a minuti e minuti di attesa o all’obbligo di utilizzare la miscela presente all’interno delle capsule e delle cialde. Con la macchina espresso superautomatica in offerta su Amazon avrai la possibilità di scegliere e personalizzare ogni singolo aspetto del processo di estrazione: dalla granularità della miscela sino alla lunghezza e all’intensità della bevanda.

Il vero dell’innovazione è il sistema Bean Switch, che permette di alternare facilmente due diversi tipi di chicchi grazie ai serbatoi intercambiabili da 250 grammi. Questa flessibilità consente di passare da una miscela arabica per il mattino a un decaffeinato per la sera senza sprechi e senza difficoltà.

Le possibilità di personalizzare la bevanda, però, non si limitano al semplice cambio di miscela. Grazie alla tecnologia Bean Adapt, la macchina espresso in offerta su Amazon ottimizza automaticamente la macinatura, la dose di caffè e la temperatura di infusione in base al chicco scelto. Il risultato è un’estrazione ideale che esalta gli aromi naturali e l’intensità di ogni singola varietà.

Per gli amanti delle bevande al latte, il sistema LatteCrema Hot garantisce una schiuma di latte densa e cremosa alla temperatura perfetta. La caraffa integrata si pulisce automaticamente con un tocco, facilitando la manutenzione quotidiana del circuito. Potrai così preparare bevande di ogni tipo in pochissimi secondi, soddisfacendo gusti e desideri di tutta la famiglia.

Grazie al display touch a colori da 3,5 pollici, infatti, potrai facilmente selezionare una delle 16 bevande/ricette automatiche già a disposizione. La De’Longhi Rivelia Perfetto è inoltre capace di apprendere le abitudini della famiglia grazie ai profili utente, offrendo un servizio su misura e un caffè eccezionale ogni giorno.

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