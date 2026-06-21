De'Longhi, il condizionatore portatile è al minimo storico: prezzo piccolissimo

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Ideale per raffrescare velocemente ambienti di medie dimensioni, è un campione di versatilità e di efficienza. Oggi lo trovi a un prezzo mai così basso: offerta del giorno.

Amazon

Una piacevole sensazione di fresco che permea la casa e che, in una manciata di minuti, migliorerà il comfort climatico in casa senza incidere eccessivamente sulla bolletta. Grazie al climatizzatore portatile De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG disponibile a un prezzo mai così basso, le giornate estive (che si preannunciano roventi) trascorreranno nel comfort e nel relax totale. Potrai scegliere la temperatura che preferisci, programmarne l’accensione e risvegliarti fresco e riposato come una rosa. Un climatizzatore pensato per ottimizzare consumi e prestazioni, oggi disponibile su Amazon a un : lo sconto del gigante del commercio elettronica fa crollare il prezzo al livello più basso mai visto sino a oggi.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG 359,99 € -32% 529,89 € Risparmi 169,90 € Acquista su Amazon

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Offerta imperdibile sul condizionatore portatile De’Longhi: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per il climatizzatore portatile del marchio italiano. Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è disponibile al prezzo più basso degli ultimi mesi grazie allo sconto del 32%. Comprandolo oggi lo paghi 359,99 euro anziché 529,99 euro come da listino. Ben 170 euro di risparmio su uno degli elettrodomestici più apprezzati in questa estate che si preannuncia rovente.

A questo si somma la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Per approfittare del tasso zero vero di Amazon ti basterà selezionare questa modalità di pagamento e aggiungere il condizionatore portatile al carrello. In questo modo, il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG costa 72 euro al mese per cinque mesi.

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De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 Young è progettato per chi cerca il massimo comfort in spazi ridotti. Grazie al suo design estremamente compatto e salvaspazio, questo condizionatore portatile si integra facilmente in qualsiasi stanza della casa senza ingombrare, offrendo una soluzione pratica per affrontare le giornate più calde.

Con una capacità di raffreddamento di 8.300 BTU/h, il dispositivo è ideale per rinfrescare in modo efficiente stanze di medie e grandi dimensioni. Nonostante le dimensioni ridotte, garantisce prestazioni ottimali e costanti, mantenendo l’ambiente fresco e piacevole con consumi energetici contenuti, grazie alla sua virtuosa classificazione in classe energetica A. Grazie alle rotelle piroettanti e alle comode maniglie, potrai facilmente trasportarlo di stanza in stanza, senza la necessità di avere più di un condizionatore in casa.

L’apparecchio si distingue per la sua eccezionale versatilità tre-in-uno. Oltre alla modalità di raffrescamento principale, il Pinguino ES72 Young può funzionare come semplice ventilatore e come potente deumidificatore, quest’ultimo capace di rimuovere l’umidità in eccesso per migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’afa domestica. Una soluzione, quest’ultima, che consente di migliorare il comfort climatico in casa senza pesare eccessivamente sui consumi energetici.

La facilità d’uso è garantita da un’interfaccia comoda e intuitiva. Sul pannello di controllo touch si impostano rapidamente la temperatura e la velocità della ventilazione, operazioni gestibili anche a distanza tramite il telecomando incluso; non manca un timer integrato a 24 ore per programmare l’accensione e lo spegnimento automatici.

Infine, l’attenzione alla sostenibilità ambientale è garantita, oltre che dalle performance energetiche ottimali, dall’utilizzo del gas refrigerante naturale R290, un fluido ecologico a impatto zero sullo strato di ozono.

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