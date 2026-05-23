De'Longhi, prezzo a picco per il condizionatore portatile: sconto esagerato

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L’estate non deve necessariamente far rima con sofferenza. Grazie ai condizionatori portatili come il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG potrai vivere giornate decisamente più fresche senza esser costretto a far lavori di muratura in casa. Il sistema di scarico rimovibile, infatti, ti permette di spostarlo di stanza in stanza con estrema semplicità. Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, è più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro sul prezzo suggerito dal produttore e porti a casa uno dei condizionatori portatili più efficienti sul mercato.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG

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De’Longhi, il condizionatore portatile a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione del genere è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Oltre a poter approfittare di un prezzo bassissimo, infatti, hai anche l’opportunità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria.

Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è disponibile con uno sconto del 27% al minimo storico. Comprandolo oggi lo paghi 388,50 euro anziché 529,89 euro del listino: ti assicuri così un risparmio superiore ai 140 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono optare per il pagamento a rate senza interessi. In questo modo, il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG costa 77,70 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scheda tecnica:caratteristiche e funzionalità

Progettato appositamente per ambienti di piccole e medie dimensioni, il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG ti aiuterà a rendere più sopportabili le afose giornate estive. Il tutto, senza occupare chissà quanto spazio in casa: decisamente più piccolo rispetto ad altri modelli in commercio (ben 45% più piccolo rispetto ai modelli Pinguino del passato) garantisce comunque un’elevata potenza rinfrescante.

Con il suo compressore da 8.300 BTU, rinfresca velocemente ambienti anche di medie dimensioni. Gli bastano infatti pochi minuti per far scendere la temperatura di diversi gradi in stanze fino a circa 60 metri cubi. Grazie alle comode rotelle e al peso ridotto, potrai spostarlo facilmente tra le stanze della tua abitazione, portandolo sempre con te. Così, se di giorno lo utilizzerai in salotto, di notte potrai averlo con te in camera da letto per rendere più gradevoli le nottate estive.

Un occhio di riguardo è riservato alla sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo del gas refrigerante naturale R290. Questa scelta ecologica riduce drasticamente l’impatto sul riscaldamento globale rispetto ai vecchi fluidi idrofluorocarburi, assicurando un funzionamento a zero emissioni nocive per l’ozono.

Gestendo le tre velocità disponibili per la ventilazione, è possibile ridurre il rumore fino al 50% selezionando il livello minimo, una modalità che rende il Pinguino perfetto per l’utilizzo durante il riposo notturno. Infine, la praticità d’uso è garantita da un moderno display LCD con comandi touch e da un comodo telecomando a infrarossi per il controllo a distanza.

DeLonghi Pinguino Compact ES72 YOUNG