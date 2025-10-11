DeLonghi, sconto esagerato sulla macchina caffè espresso: prezzo in picchiata

Amazon

Come avere un bar in casa. Con le sue sette "ricette" preimpostate e la possibilità di personalizzare il livello di macinatura del caffè, la De’Longhi Magnifica Evo ti permette di preparare caffè (di ogni tipo), cappuccino, latte macchiato e molte altre bevande, per la colazione e non solo.

Dotata di un sistema di gestione intuitivo e semplice da utilizzare e di un gruppo di infusione di livello professionale, la macchina espresso dello storico marchio italiano è perfetta per gli amanti del buon caffè. Potrai scegliere la miscela di caffè (in grani) che preferisci, impostare la lunghezza e molto altro ancora. Il tutto per "costruire" un caffè che si avvicini il più possibile ai tuoi gusti.

Oggi, poi, la trovi su Amazon con un’offerta incredibile: non solo puoi approfittare di uno sconto mai visto prima, ma hai anche la possibilità di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Macchina caffè espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo così conveniente non è da farsi scappare troppo a cuor leggero. Oltre a uno sconto eccezionale, la De’Longhi Magnifica Evo può essere pagata anche a rate senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandola oggi la paghi 449,90 euro anziché 674,00 euro, con un risparmio di ben 230 euro sul listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (interessi zero e nessun costo per la pratica istruttoria). In questo modo, la De’Longhi Magnifica Evo costa 89,98 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi Magnifica Evo scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi Magnifica Evo è una macchina automatica per caffè in chicchi che porta l’esperienza del bar direttamente a casa, combinando tecnologia avanzata e semplicità d’uso. Si distingue per il design compatto e moderno, impreziosito da finiture eleganti, e per l’intuitivo pannello di controllo soft touch con icone a colori, che permette di selezionare facilmente una vasta gamma di bevande con un solo tocco.

Il cuore delle sue funzionalità è la preparazione del caffè con chicchi macinati al momento. È dotata di un macinacaffè in acciaio con ben 13 livelli di regolazione, garantendo che ogni tazza sprigioni l’aroma più fresco. Offre la possibilità di scegliere tra diverse ricette preimpostate come Espresso, Coffee, Long e Americano, e supporta anche l’utilizzo di caffè pre-macinato. La pressione della pompa di 15 bar assicura un espresso cremoso e intenso.

L’innovativo sistema automatico LatteCrema, con la sua caraffa dedicata, è in grado di erogare una schiuma di latte ricca, densa e duratura per bevande come Cappuccino e Latte Macchiato. Grazie alla funzione MyLatte, poi, sarai in grado di personalizzare la quantità di latte erogato per ogni bevanda, così da poter bere una bevanda che più si avvicina ai propri gusti. La macchina vanta anche cicli di pulizia e decalcificazione automatici per una manutenzione semplice e una lunga durata.

