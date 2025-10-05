DeLonghi, la macchina espresso mai così conveniente: sconto esagerato

123rf

Un caffè fatto a regola d’arte direttamente in casa, senza necessità di recarti al bar. Il tutto con la possibilità di scegliere la miscela di caffè macinato che vuoi utilizzare, in modo che la bevanda abbia il sapore che più preferisci.

Con la De’Longhi Icona ECO, poi, è tutto più semplice. Grazie a un sistema di infusione di livello professionale e un sistema di controllo decisamente intuitivo, la macchina espresso dello storico marchio italiano è perfetta per gli amanti del buon caffè.

La macchina espresso dello storico marchio italiano è poi disponibile su Amazon a un prezzo al quale è difficile dire di no. Il doppio sconto garantito dal colosso del commercio elettronico permette infatti di risparmiare decine di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

DeLonghi Icona ECO

Doppio sconto mai visto sulla De’Longhi Icona ECO: offerta e prezzo finale

Con la promozione garantita oggi da Amazon, la macchina caffè espresso De’Longhi Icona ECO è più conveniente che mai. Merito del doppio sconto che fa scendere il prezzo al livello più basso mai fatto registrare su Amazon (e non solo).

La De’Longhi Icona ECO è disponibile con uno sconto del 28% al quale si somma uno sconto ulteriore di 6,45 euro che si aggiunge automaticamente al check-out. Grazie al doppio ribasso, la macchina espresso dello storico marchio italiano costa solo 122,55 euro, oltre 60 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

DeLonghi Icona ECO

De’Longhi Icona ECO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Caratterizzata da finiture lucide e dettagli cromati, la De’Longhi Icona ECO è immediatamente riconoscibile grazie al suo design curato, elegante e retrò. A questo si aggiungono funzionalità decisamente pratiche per gli amanti del buon caffè.

La pompa professionale da 15 bar di pressione, essenziale per estrarre un espresso ricco di aroma e con una crema densa color nocciola, permette di bere un caffè degno del tuo bar di fiducia. Merito anche della possibilità di utilizzare la miscela di caffè macinato che preferisci (oltre alle cialde ESE, grazie al portafiltro 2 in 1): potrai così bere il caffè esattamente come piace a te.

Una delle caratteristiche più apprezzate è il "Cappuccino System" manuale. Questo dispositivo miscela sapientemente vapore, aria e latte, permettendo all’utente di creare manualmente una schiuma abbondante e vellutata, perfetta per preparare cappuccini, latte macchiato o altre bevande a base di latte.

La gestione delle funzioni principali è semplificata da tre tasti distinti con indicatori luminosi per accensione/spegnimento, erogazione dell’espresso e attivazione del vapore.

La macchina Icona ECO è progettata anche per la praticità quotidiana. È dotata di un serbatoio dell’acqua estraibile da 1,4 litri, che agevola il riempimento e la pulizia. Inoltre, include un comodo ripiano scaldatazze passivo per mantenere la temperatura delle tazzine prima dell’uso, replicando l’esperienza del bar. Infine, per un risparmio energetico, la macchina dispone di uno spegnimento automatico che si attiva dopo 9 minuti di inutilizzo.

DeLonghi Icona ECO