DeLonghi, prezzo a picco per la macchina caffè espresso

Il piacere di bere un buon caffè a casa ogni volta che vuoi, senza che sia necessario uscire e andare al bar. La ECP33.21 di De’Longhi coniuga infatti l’estetica delle macchine professionali a pompa con una semplicità operativa immediata.

È la scelta ideale per chi cerca una macchina caffè espresso robusta e affidabile, capace di offrire un’esperienza sensoriale completa che spazia dall’espresso più intenso ai cappuccini più soffici, mantenendo sempre un’elevata qualità nei materiali e nelle prestazioni. Il tutto con un’esperienza utente davvero intuitiva: sarai in grado di preparare un caffè in men che non si dica e gustare una bevanda calda ogni volta che vorrai.

L’offerta di oggi su Amazon, poi, ti permette di fare un vero affare. Lo sconto top fa crollare il prezzo al livello più basso di sempre e puoi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria.

De’Longhi, la macchina espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione garantita oggi da Amazon sulla macchina espresso dello storico marchio italiano è di quelle che non capitano troppo spesso. E non solo per lo sconto, che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmiare decine di euro: potrai scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria).

La De’Longhi ECP33.21 è disponibile al prezzo più basso di sempre con lo sconto del 30%: comprandola oggi la paghi 118,24 euro anziché 169,99 euro come da listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi. In questo caso, la macchina espresso De’Longhi costa 23,65 euro al mese per cinque mesi.

De’Longhi ECP33.21 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi ECP33.21 è una macchina per caffè espresso pensata per chi desidera ricreare a casa il rito tradizionale del bar. Dotata di finiture eleganti e un porta filtro professionale con dispositivo "crema" integrato, offre massima flessibilità d’uso.

Merito dei tre filtri intercambiabili, grazie ai quali potrai utilizzare sia il caffè in polvere, per una o due tazze, sia le pratiche cialde del sistema E.S.E., garantendo sempre un risultato aromatico e personalizzato. Sarai tu a scegliere la miscela di caffè che preferisci, così da poter bere una bevanda che si avvicina il più possibile al tuo gusto.

La versatilità prosegue con il "Cappuccino System", che miscela vapore e aria per produrre una schiuma di latte densa e cremosa, ideale per colazioni perfette. L’erogatore è snodabile a 360° e può erogare acqua calda per preparare rapidamente tè, infusi e tisane da bere in qualsiasi momento della giornata.

Un dettaglio pratico è l’appoggia tazze regolabile, progettato per ospitare bicchieri alti fino a 13 cm, permettendo così di servire diverse tipologie di bevande, dal caffè ristretto al latte macchiato, senza limitazioni di spazio. Infine, la macchina garantisce efficienza energetica grazie allo spegnimento automatico che si attiva dopo nove minuti di inattività.

