Offerta da non farsi scappare, quella che trovi oggi sulla macchina espresso del marchio italiano. Compatta e versatile, è perfetta per preparare in casa un espresso degno del bar.

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Con la De’Longhi EC260.BK della linea Stilosa sarà come essere sempre al bar, ma senza dover uscire dalla cucina di casa. Grazie al sistema di estrazione di livello professionale potrai bere un caffè espresso dal profumo e dalla crema intensi e persistenti come quello del bar. E con il montalatte professionale non avrai difficoltà a preparare dei cappuccini o latte macchiato degni di un vero "latte artist".

Lo sconto della Settimana del Black Friday di Amazon è di quelli a cui è difficile resistere: il prezzo cola a picco e risparmi decine di euro sul prezzo di listino. E puoi anche scegliere di pagare a rate senza oneri (tasso zero vero e nessuna spesa per l’istruttoria).

DeLonghi EC260 Stilosa 94,90 € -38% 153,99 € Risparmi 59,09 € Acquista su Amazon

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De’Longhi, sconto esagerato per la macchina espresso manuale: offerta, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per la macchina espresso manuale dello storico marchio italiano. La De’Longhi EC260 Stilosa è scontata del 38% e costa 94,90 euro anziché 153,99 euro come da listino. Un risparmio di ben 60 euro che la rende un vero e proprio best buy di categoria.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, la De’Longhi EC260 Stilosa costa solo 19 euro al mese per 5 mesi.

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De’Longhi EC260 Stilosa scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto dell’espresso profumato e cremoso della De’Longhi EC260 Stilosa è racchiuso, come detto, all’interno del suo sistema di estrazione. Composto da una pompa a 15 bar e da ua caldaia in acciaio inox, fa sì che l’acqua raggiunga velocemente la temperatura ideale per l’estrazione del caffè e la mantenga stabile mentre il caffè scende nella tazzina. Il risultato è una crema densa e persistente, quella che di solito gusti nel tuo bar di fiducia. Con 1.100 W di potenza non aspetti a lungo tra un caffè e l’altro.

Il Cappuccino System ha un ugello in acciaio inox, flessibile a 360°, che ti permette di montare la schiuma con la densità che preferisci, dal cappuccino al latte macchiato. È una preparazione manuale, quindi richiede un po’ di pratica, ma è proprio questo a renderla personale. Inoltre puoi utilizzare l’acqua calda per preparare tisane, infusi e tè in una manciata di secondi.

La versatilità è un altro dei punti di forza di questa macchina caffè espresso. Per preparare il caffè puoi utilizzare sia caffè macinato sia cialde E.S.E., scegliendo la miscela di chicchi che preferisci. Il serbatoio estraibile da 1,1 litri basta per più caffè consecutivi e si riempie senza spostare la macchina, mentre lo spegnimento automatico evita sprechi di energia quando te ne dimentichi.

La vaschetta raccogligocce rimovibile accoglie tazze e bicchieri fino a 110 mm di altezza, e lo scaldatazze integrato porta le tazzine alla temperatura giusta prima di riempirle.

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