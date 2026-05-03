De'Longhi, la macchina caffè espresso è al minimo storico: sconto esagerato

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Pratica e facile da utilizzare, permette di preparare bevande di ogni tipo in maniera semplice e veloce. Oggi la trovi a un prezzo mai così basso: risparmi decine di euro e la paghi a rate senza interessi.

Amazon

Caratterizzata da versatilità ed elevati standard qualitativi, la De’Longhi EC.260 Stilosa è la scelta top per chi non vuole rinunciare a un caffè a regola d’arte anche in casa. Quando inizierai a utilizzarla, infatti, ti accorgerai l’unico limite sarà la fantasia: potrai preparare caffè e cappuccino come quelli del bar (oltre a decine di altre bevande) velocemente e senza troppa fatica. Oggi, poi, la puoi acquistare a un prezzo mai così basso: la promozione che trovi su Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico. E puoi anche scegliere di pagarla a rate senza interessi e senza spese di istruttoria (così ti costa meno di un caffè al giorno).

DeLonghi EC.260 macchina espresso

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De’Longhi, la macchina espresso manuale a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Oggi la convenienza raddoppia. La De’Longhi EC.260 è disponibile su Amazon al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 38%: comprandola adesso la paghi 94,90 euro anziché 153,99 euro come da listino (risparmio di 60 euro). Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi: in questo modo, la De’Longhi EC.260 costa 19 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi EC.260 macchina espresso

De’Longhi EC.260 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La De’Longhi EC-260 Stilosa è la macchina per caffè espresso ideale per chi desidera portare l’autentica esperienza del bar direttamente nella propria cucina. Grazie alla sua pompa da 15 bar di pressione, garantisce un’estrazione perfetta, regalando un espresso intenso e cremoso ogni mattina. La caldaia in acciaio inossidabile assicura una durata eccellente e un riscaldamento rapido, permettendo di gustare la propria bevanda preferita senza lunghe attese.

La versatilità è uno dei punti di forza di questo modello, dotato di un portafiltro a due uscite compatibile sia con il caffè macinato che con le cialde ESE. Questa doppia opzione offre la massima libertà di scelta, permettendo di sperimentare diverse miscele o di optare per la praticità delle cialde quando il tempo stringe, mantenendo sempre uno standard qualitativo elevato e una crema densa sulla superficie.

Per gli amanti delle bevande a base di latte, la Stilosa dispone di un montalatte in acciaio inox regolabile. Questo componente professionale permette di emulsionare il latte con estrema facilità, creando una schiuma ricca e vellutata per preparare cappuccini, latte macchiato o flat white impeccabili. La flessibilità del sistema manuale consente di controllare ogni dettaglio della preparazione, assecondando i gusti personali di ogni utente.

Infine, la praticità d’uso è garantita da soluzioni intelligenti come la vaschetta raccogligocce a due livelli, che permette di utilizzare tazze e bicchieri di diverse altezze fino a 110 mm. Il serbatoio dell’acqua da 1 litro è completamente rimovibile per facilitare il riempimento e la pulizia.

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