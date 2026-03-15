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De'Longhi, macchina caffè espresso a prezzo mai visto: va comprata ora

La macchina espresso dello storico marchio italiano è disponibile su Amazon al prezzo più basso degli ultimi mesi. E puoi scegliere di pagarla a rate senza interessi.

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DeLonghi EC260MK Amazon

Rivivi ogni giorno l’emozione del bar direttamente a casa. Grazie alla De’Longhi Stilosa EC260 puoi facilmente trasformare la tua cucina in un autentico angolo di piacere sensoriale nel quale consumare, ogni volta che vuoi, caffè a regola d’arte, cappuccini cremosi e gustosi o tisane profumate.

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La macchina espresso dello storico marchio italiano rappresenta una soluzione completa, ergonomica e stilosa per trasformare la cucina in un vero bar. Caratterizzata da un sistema di controllo intuitivo e semplice da utilizzare, la De’Longhi EC260 permette di preparare delle ottime bevande per la colazione e non solo. Che tu voglia bere un cappuccino appena sveglio, un caffè a metà mattinata o una tisana prima di andare a letto poco cambia: la macchina espresso dello storico marchio italiano è ciò che fa per te.

Oggi, poi, la trovi su Amazon con un’offerta doppiamente conveniente. Non solo potrai approfittare di uno sconto eccezionale che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi degli ultimi mesi, ma potrai anche scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria). Insomma, un vero affare da cogliere al volo.

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

97,33 €153,99 € -56,66 € (37%)

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De’Longhi, la macchina caffè espresso a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promo che trovi oggi sulla macchina caffè espresso dello storico marchio italiano è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La combinazione di sconto top e pagamento rateale è tutt’altro che frequente, anche su Amazon.

La De’Longhi EC260 è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% al minimo storico. Comprandola oggi la paghi 97,33 euro anziché 153,99 euro come da listino. Il risparmio è davvero interessante: ti costa poco meno di 60 euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, la De’Longhi EC260 costa 19,50 euro al mese per cinque mesi.

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

97,33 €153,99 € -56,66 € (37%)

De’Longhi EC260 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Progettata per gli amanti dell’espresso e del cappuccino, la De’Longhi EC260 unisce l’estetica contemporanea alla robustezza della caldaia in acciaio inox. La pressione a 15 bar assicura un’estrazione ottimale, garantendo un aroma intenso e una crema perfetta per ogni tazzina servita.

Il sistema latte manuale permette di miscelare vapore e latte con precisione, creando una schiuma dalla densità ideale per cappuccini o latte macchiato. Questa funzionalità è estremamente versatile, poiché si adatta perfettamente sia al latte vaccino sia alle bevande vegetali alternative, venendo incontro a chi soffre di intolleranze. E in alternativa puoi utilizzare l’acqua calda per preparare tisane, tè o estratti in una manciata di secondi.

La versatilità continua nella scelta del caffè: il porta filtro con dispositivo crema è compatibile sia con il classico caffè in polvere che con le pratiche cialde E.S.E. La facilità d’uso è garantita da un’unica manopola intuitiva che permette di gestire accensione, spegnimento e preparazione delle bevande. Ogni operazione è semplificata per offrire un’esperienza d’uso immediata e priva di complicazioni.

Anche la manutenzione è pensata per la massima praticità, grazie al serbatoio d’acqua estraibile da 1 litro che agevola riempimento e pulizia. L’appoggia tazze regolabile consente di utilizzare bicchieri alti ed è comodamente lavabile in lavastoviglie, mentre il ripiano scaldatazze superiore mantiene le tazzine alla temperatura ideale.

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

DeLonghi EC260 macchina caffè espresso

97,33 €153,99 € -56,66 € (37%)

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