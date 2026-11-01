DeLonghi, la macchina caffè espresso la paghi pochissimo: sconto esagerato

Capace di produrre un caffè cremoso e profumato come quello del bar, è disponibile su Amazon a un prezzo mai visto prima. E puoi scegliere di pagare a rate senza interessi.

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Non serve una cucina enorme per prepararsi un espresso da bar: la De’Longhi Dedica Style è larga appena 15 centimetri e sta ovunque, anche sul piano di lavoro più affollato. Il corpo in metallo le dà un aspetto più curato di quanto ti aspetteresti a questo prezzo, e il Cappuccino System regolabile ti permette di montare il latte come preferisci.

Con la promozione di oggi su Amazon, comprarla diventa doppiamente conveniente: non solo la trovi a un prezzo bassissimo, ma puoi addirittura pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessuna spesa di istruttoria). Un’offerta troppo ghiotta per lasciarsela scappare a cuor leggero.

DeLonghi Dedica Style macchina caffè espresso 149,00 € -27% 203,99 € Risparmi 54,99 € Acquista su Amazon

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Macchina espresso De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato poco sopra, la macchina espresso dello storico marchio italiano può essere acquistata oggi su Amazon a un prezzo a dir poco speciale. Grazie allo sconto del 27%, la De’Longhi Dedica Style costa solamente 149,00 euro anziché 204,00 euro come da listino. Un risparmio di oltre 50 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore che la rende più conveniente che mai.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, la De’Longhi Dedica Style costa 29,80 euro al mese per cinque mesi.

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De’Longhi Dedica Style scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto della De’Longhi Dedica Style sta nel suo sistema di estrazione di livello professionale, coposto dalla pompa a 15 bar abbinata al riscaldamento Thermoblock, che porta l’acqua in temperatura in circa 35-40 secondi. In pratica non aspetti un’eternità prima chet tu possa bere in tuo primo caffè della giornata: accendi, attendi il tempo di preparare la tazzina e il caffè è pronto per essere estratto. La crema che si forma è densa e color nocciola, quella che ti aspetti di vedere al bar.

La macchina funziona sia con caffè macinato sia con cialde E.S.E., grazie a un portafiltro con dispositivo crema integrato. Con la funzione Flow Stop decidi tu quanto deve essere lungo il caffè, e la macchina se lo ricorda, così ogni tazzina esce uguale alla precedente. Il serbatoio estraibile da 1,1 litri basta per più caffè consecutivi, e il doppio erogatore permette di prepararne due contemporaneamente.

Il Cappuccino System regolabile ti lascia scegliere tra schiuma densa per il cappuccino e latte caldo per il caffellatte, con un semplice movimento della manopola. E puoi scegliere di utilizzare l’acqua calda prodotta per preparare delle ottime tisane, degli infusi o un tè in una manciata di secondi. Il vassoio raccogligocce è regolabile, per usare anche tazze e bicchieri alti fino a 12 cm, mentre lo scaldatazze integrato mantiene le tazzine alla giusta temperatura prima di riempirle.

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