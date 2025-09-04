Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dell

In sintesi

Il Dell Inspiron 15 3530 con Intel Core i5, 16 GB RAM e 512 GB SSD è ora disponibile su Amazon a 429 euro, nuovo minimo storico, anche in 5 rate senza interessi.

Con display Full HD da 15,6", Windows 11 e design leggero, è il portatile ideale per studio e lavoro nel periodo di Back to School.

Il portatile giusto da prendere in questo periodo di Back to School non può che essere il Dell Inspiron 15 3530. Si tratta di un modello con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo, grazie alla nuova offerta in corso su Amazon.

Il notebook, infatti, è ora disponibile con un prezzo ridotto a 429 euro e, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, in modo da dilazionare la spesa.

Il Dell Inspiron 15 3530 è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post vendita garantiti dallo store. Con l’offerta in corso, inoltre, il modello tocca oggi il suo prezzo minimo storico.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il notebook al carrello.

La scheda tecnica del Dell Inspiron 15 3530

Il Dell Inspiron 15 3530 può contare su un’ottima scheda tecnica che ruota intorno alla presenza del processore Intel Core i5-1334U, un chip con CPU a 10 core che punta a garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo oltre che tanta efficienza.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD. Il notebook è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Da segnalare anche una tastiera con layout italiano e con tastierino numerico laterale.

Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook è dotato di una buona dotazione di porte, per soddisfare tutte le esigenze, ed è leggero e facile da utilizzare in mobilità. C’è anche la webcam per le videochiamate.

Con il Dell Inspiron 15 3530 è, quindi, possibile accedere a un notebook di qualità che oggi viene proposto con un prezzo accessibile e con la possibilità di garantire un rapporto qualità/prezzo molto conveniente.

Dell Inspiron 15 3530, l’offerta Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Dell Inspiron 15 3530 con un prezzo scontato di 429 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il notebook al carrello. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

