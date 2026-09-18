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Dell 16, il notebook per lo studio e il lavoro in offerta con un super sconto

Il notebook Dell 16 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi quasi 400 euro. Schermo 2K, ottimo processore e prestazioni da top di gamma.

3 min di lettura

Dell 16 Dell

Trovare un notebook con un rapporto qualità-prezzo elevato è sempre più complicato. Con l’aumento delle principali componenti che compongono un PC, anche per un modello medio di gamma è necessario spendere cifre elevate. Per questo motivo quando si trova in offerta un ottimo modello con un risparmio di quasi 400 euro bisogna approfittarne immediatamente. Ed è quello che accade oggi con il Dell 16, laptop di fascia alta disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 33%. Oltre al risparmio consistente, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il notebook è molto interessante ed è dotato di uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2K, un ottimo processore AMD Ryzen e a bordo trovi Windows 11 già installato. Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire.

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Dell 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un super prezzo per un notebook perfetto da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Il Dell 16 è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il prezzo scende a 749 euro, con un risparmio di poco più di 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del notebook è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo venduto e spedito direttamente da Amazon, hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Dell 16: le caratteristiche tecniche

Un notebook versatile che puoi utilizzare sia per il lavoro sia per lo studio. La soluzione ideale per chi vuole un PC da utilizzare per tutto il giorno e con ottimi risultati. Il notebook Dell 16 monta il processore AMD Ryzen 7 250 che assicura ottime prestazioni e supporta qualsiasi programma, anche quelli più impegnati per la produttività. A supporto trovi anche 16 gigabyte di RAM, mentre per lo spazio di archviazione è disponibile un’unità SSD da 1 terabyte, per avvii rapidi e ampio spazio per file, applicazioni e giochi.

Il display da 16 pollici ha una risoluzione 2K, trattamento antiriflesso e una luminosità di 300 nit, ideale sia per il lavoro d’ufficio sia per la visione di contenuti multimediali.  Sul fronte della connettività, il notebook dispone di 1 porta USB Type-C 3.2 Gen 2 da utilizzare anche per la ricarica, 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 porta HDMI e 1 jack audio. La tastiera retroilluminata include un tasto Copilot dedicato e un tastierino numerico.

Non manca la webcam integrata da utilizzare per le videochiamate o le call con gli amici. La batteria è una garanzia e riesci ad arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Trovi già preinstallato Windows 11 Home con tutti i programmi dell’azienda di Redmond.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

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