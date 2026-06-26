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PC portatile Dell al minimo storico: sconto mai visto prima

Il PC portatile Dell 15 è in offerta con uno sconto del 39% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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computer portatile visualspace/iStock

Ultimissime ore per approfittare delle offerte del Prime Day e per alcuni prodotti lo sconto è anche aumentato rispetto al primo giorno. Uno dei dispositivi a beneficiare di questo ribasso ulteriore è il Dell 15, laptop per il mondo del lavoro disponibile in super offerta con uno sconto del 39%. Si tratta del minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Non è tutto, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il PC portatile ha tutto quello che richiedi a un dispositivo progettato per il lavoro: display FullHD da 15,6 pollici, processore Intel i5 in grado di supportare senza problemi anche il multitasking più estremo, una batteria che dura per tutto il giorno e una webcam per videochiamate nitide. Windows 11 Home è già installato e lo puoi utilizzare immediatamente. Hai solo pochissime ore per fare questo super acquisto.

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Dell 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il badge "Grande offerte Prime" presente sulla pagina prodotto è esplicativo della promo eccezionale disponibile oggi per il Dell 15. Il laptop è disponibile su Amazon a un prezzo di 459 euro con uno sconto del 39% su quello consigliato. Il risparmio netto è di quasi 300 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 91,80 euro al mese. Condizioni accessibili a tutti e che ti permettono di acquistare un ottimo PC sia da lavoro sia per il divertimento o lo studio.

Acquistandolo oggi la disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, come per la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon, hai quattordici giorni di tempo.

Dell 15: le caratteristiche tecniche

Il notebook Dell 15 è una garanzia per tutti coloro che sono alla ricerca di un modello performante e disponibile a un prezzo alla portata di tutti. Progettato per il mondo del lavoro, supporta applicazioni, strumenti per la produttività e tutte le funzioni Windows più importanti.

La scheda tecnica si basa su uno schermo FullHD da 15,6 con sistema antiriflesso e antiabbagliamento per non affaticare troppo gli occhi. Il laptop è spinto dal processore Intel Core i5-1334U di tredicesima generazione e le prestazioni sono supportate da ben 16 GB di memoria RAM DDR5 e da un SSD da 512 GB. In questo modo hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per salvare documenti e per installare i programmi di cui hai bisogno.

Essendo un notebook pensato soprattutto per il mondo del lavoro, è dotato anche di una webcam frontale che assicura videochiamate nitide e in alta definizione. Sul fronte della connettività, il notebook supporta il Wi-Fi 6 per una connessione rapida anche quando si è lontani dal router. La dotazione di porte è completa e flessibile: include una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, una porta USB 2.0, un jack per cuffie, uno slot per schede SD e un’uscita HDMI per collegare un monitor esterno.

A completare la scheda tecnica una batteria che dura per tutto il giorno. Il notebook Dell viene consegnato con Windows 11 Home già installato e con tutte i principali strumenti per la produttività già disponibili.

Ecco altri 5 laptop in promozione da oggi su Amazon.

Offerta

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