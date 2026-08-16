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I delfini sono animali molto intelligenti e lo dimostrano in vari modi. Un esempio in tal senso è rappresentato dai delfini tursiopi che vivono al largo della costa orientale dell’Australia.

Come confermato da un nuovo studio scientifico, infatti, questi delfini sono in grado di catturare pesci utilizzando delle conchiglie, grazie a una sorprendente tecnica di “pesca”, chiamata shelling.

Ecco i dettagli dello studio realizzato dall’University of the Sunshine Coast e pubblicato sulla rivista Marine Mammal Science.

Una tecnica semplice

I ricercatori hanno filmato due diversi episodi, avvenuti nel Great Sandy Marine Park, al largo di Hervey Bay, nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2025. Un primo episodio ha visto una femmina adulta e il suo piccolo utilizzare la stessa conchiglia.

Si tratta di una conferma del modo in cui le madri “istruiscono” i piccoli, insegnando loro questa tecnica. Il trucco adottato dai delfini è tanto semplice quanto efficace. Il pesce viene inseguito e spinto all’interno di una grande conchiglia vuota.

A questo punto, il delfino, animale avvistabile anche in Italia, porta la conchiglia in superficie e la scuote per poter catturare la preda. Le nuove osservazioni confermano quanto era già stato osservato a Shark Bay, lungo la costa occidentale dell’Australia. Di conseguenza, la tecnica sembra essere particolarmente diffusa nella specie.

Alexis Levengood della University of the Sunshine Coast, ha commentato: “Siamo riusciti a registrare filmati e scattare fotografie dei delfini mentre praticavano lo ‘shelling’ nel Great Sandy Marine Park, e questa è la prima documentazione pubblicata del comportamento sulla costa orientale dell’Australia”.

Il dato relativo alla trasmissione sociale di questa tecnica è, senza dubbio, interessante: “Abbiamo visto la madre emergere con una conchiglia, il pesce al suo interno è scappato e il delfino ha lasciato cadere la conchiglia per inseguire il pesce. Poi, pochi minuti dopo, il piccolo ha raccolto la conchiglia e l’ha tenuta nello stesso modo della madre”.

Una pratica molto diffusa

Come segnalato dai ricercatori, la tecnica dello shelling era già stata testimoniata nel corso di alcune escursioni in barca avvenute nel 2013 e nel 2019. Si tratta, quindi, di un particolare sistema di caccia che potrebbe essere diffuso già da tempo tra i delfini che vivono al largo dell’Australia, sia dal lato occidentale che da quello orientale.

Gli autori dello studio, in ogni caso, hanno confermato che sarà necessario avviare ulteriori studi e ricerche per comprendere al meglio la tecnica e capire in che modo questa conoscenza venga trasmessa tra i vari individui della popolazione di delfini in Australia.

Il paper completo, chiamato “Observations of Shelling Behavior and Potential Evidence of Vertical Social Learning by Bottlenose Dolphins in the Great Sandy Marine Park, Queensland Australia”, porta la firma di Alexis L. Levengood, Georgina V. Hume, Jessica M. Buckman, Isla Steel, Bridget E. Toohey, Peter Lynch e Cassandra Smith.

Il lavoro è stato pubblicato nei giorni scorsi su Marine Mammal Science ed è consultabile online tramite wiley.com. Potete trovare il paper utilizzando la funzione di ricerca integrata nel sito web.