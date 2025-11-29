DeepSeek ha lanciato un modello AI specializzato nel ragionamento matematico
Il nuovo modello AI di DeepSeek è specializzato in matematica e nel ragionamento con la possibilità di risolvere problemi anche molto complessi
In sintesi
- DeepSeekMath-V2 è un modello AI specializzato nel ragionamento matematico, basato su un sistema generatore-verificatore per migliorare automaticamente le dimostrazioni.
- Ottiene risultati di livello olimpico, tra cui l’83,3% all’IMO e 118/120 alla Putnam, con prestazioni molto alte anche su IMO-ProofBench.
I modelli AI specializzati permettono di ottenere prestazioni migliori in determinati contesti di utilizzo. Un esempio in tal senso arriva da DeepSeek che ha appena presentato DeepSeekMath-V2.
Si tratta di un nuovo modello avanzato, dedicato al ragionamento matematico e che punta a semplificare le dimostrazione di teoremi e la soluzione di problemi molto complessi.
Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo modello AI di DeepSeek.
Come funziona il nuovo modello AI
DeepSeekMath-V2 utilizza un ciclo di generazione-verifica che permette di migliorare, continuamente, i risultati raggiunti. Il modello include un generatore che elabora le dimostrazioni e un verificatore, basato su un LLM addestrato in modo specifico, che valuta il lavoro svolto e la sua accuratezza.
Il nuovo modello di DeepSeek ha ottenuto risultati molto positivi con un 83,3% all’IMO (5 su 6 problemi risolti in modo corretto) e ha raggiunto quasi il massimo dei voti nel Putnam Competition con un punteggio complessivo di 118 su 120 punti.
Risultati positivi arrivano anche su IMO-ProofBench con uno score del 99% sui livelli base e del 61,9% su quelli avanzati. Il modello, quindi, riesce a essere scalabile e in grado di adattarsi a diversi livelli di difficoltà.
Un progetto molto importante
DeepSeekMath-V2 potrebbe avere un ruolo molto importante per il futuro, andando ben oltre il semplice mondo accademico e contribuendo allo sviluppo della ricerca in ambito matematico, con lo svolgimento di problemi avanzati.
La capacità del modello AI di comprendere e di verificare il lavoro svolto, infatti, potrebbe avere un impatto di grande rilievo in vari settori, aiutando la ricerca in campi come la fisica teorica e la medicina, grazie alla possibilità di risolvere concetti matematici complessi.
Si tratta, in ogni caso, di un progetto la cui reale capacità andrà verificata nel corso del tempo. Il risultati ottenuti nei benchmark, infatti, potrebbero essere sovrastimati e sarà necessario valutare, passo dopo passo, il reale impatto che il nuovo modello AI, specializzato nel ragionamento matematico, potrà avere.
Maggiori dettagli in merito a DeepSeekMath-V2, quindi, arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane. Si tratta di un potenziale punto di svolta per l’applicazione dell’AI al ragionamento matematico, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare. Staremo a vedere cosa accadrà.