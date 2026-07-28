Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Sei su un qualsiasi social e trovi video o immagini che all’inizio pensi siano veri, salvo poi scoprire che sono dei falsi, prodotti dall’intelligenza artificiale. Appunto, dei deepfake, ormai sempre più diffusi nel mondo di Internet, e sempre pronti a rendere ancora più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è stato generato artificialmente.

Per fortuna, a partire dal 2 agosto 2026 la musica cambierà con l’introduzione dei nuovi obblighi sull’IA previsti dall’AI Act. Ecco cosa sapere.

Cosa cambia dal 2 agosto per i deepfake IA

In breve, dal 2 agosto 2026 inizieranno ad applicarsi nuovi obblighi previsti dall’AI Act, il primo regolamento organico al mondo dedicato all’intelligenza artificiale, che punta a tutelare cittadini e consumatori dai rischi connessi all’uso dell’IA. Tra cui, appunto, la diffusione di contenuti multimediali AI-generated (leggasi deepfake), senza che venga chiaramente indicata la loro natura artificiale.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste all’articolo 50, chi sviluppa o immette sul mercato chatbot, generatori di immagini, audio e video sintetici, sistemi di riconoscimento delle emozioni e strumenti in grado di produrre deepfake dovrà rispettare precisi obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti.

A titolo d’esempio, i fornitori devono progettare i sistemi di intelligenza artificiale affinché le persone siano chiaramente informate ogni volta che interagiscono direttamente con un sistema di IA.

Inoltre, i contenuti generati o manipolati artificialmente dovranno essere accompagnati da marcatori leggibili meccanicamente, così da consentirne il riconoscimento e il rilevamento.

Sanzioni in arrivo per chi viola le regole dell’AI Act

Chi non rispetterà gli obblighi (inevitabilmente) sarà soggetto a sanzioni, tra l’altro anche abbastanza elevate.

Come stabilisce l’articolo 99 del regolamento UE, la violazione di numerose disposizioni dell’AI Act, diverse da quelle relative alle pratiche di IA vietate, può comportare sanzioni amministrative “fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3% del fatturato annuo mondiale“, se tale importo risulta superiore.

Sanzioni ancora più severe invece per l’inosservanza dei divieti relativi alle pratiche di IA proibite. In questo caso, il limite massimo può arrivare a “35 milioni di euro o, se l’autore del reato è un’impresa, al 7% del fatturato annuo mondiale dell’impresa“, qualora quest’ultimo risulti superiore.

Si tratta di importi che ricordano quelli previsti all’articolo 83 del GDPR (Regolamento UE 679/2016), il che non è un caso: con l’AI Act c’è di mezzo la salvaguardia dell’utenza dai rischi dell’IA, una questione di rilevanza paragonabile a quella della privacy.

Cosa cambia per gli utenti di sistemi IA

Novità anche per gli utenti, specialmente per le categorie più vulnerabili come i minori.

Dal lato consumer, i prodotti deepfake mostrati dovranno avere una marcatura tecnica leggibile dalle macchine (a carico dei fornitori provider) e un’informativa (a carico degli utilizzatori).

Nello specifico, gli utilizzatori dei sistemi IA dovranno informare gli utenti quando questi vengono esposti a deepfake, a contenuti generati dall’IA su temi di interesse pubblico privi di revisione umana o controllo editoriale e ai sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

Eccezione viene fatta però in merito a determinati contenuti di interesse pubblico sottoposti a revisione umana o controllo editoriale: in questi casi, una persona fisica o giuridica si assume la responsabilità editoriale.

Insomma, per le aziende che sviluppano o distribuiscono sistemi di intelligenza artificiale si apre una nuova fase caratterizzata da maggiori obblighi di trasparenza e controlli più stringenti. Nonché da sanzioni potenzialmente molto elevate in caso di violazione, un po’ come quelle emesse a carico di diverse Big Tech.