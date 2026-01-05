Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Video e immagini sempre più credibili mettono in discussione ciò che crediamo reale. Capire come nascono i deepfake e imparare a riconoscerli è ormai una competenza essenziale per chi naviga online.

C’è una nuova forma di contenuto che circola con sempre maggiore disinvoltura sui social e che mette alla prova la nostra capacità di distinguere il vero dal falso. Sono video e immagini che mostrano scene impossibili e incontri mai avvenuti. Si tratta di prodotti generati o alterati dall’intelligenza artificiale, i cosiddetti deepfake. La loro diffusione non è più un fenomeno di nicchia e riguarda ormai chiunque navighi online. Presto distinguere il reale dal sintetico potrebbe diventare ancora più complesso, ma esistono alcuni segnali utili per riconoscere i deepfake. Ecco la guida completa!

Cosa sono i deepfake?

I deepfake sono contenuti digitali falsificati attraverso l’intelligenza artificiale. A differenza dei tradizionali interventi di fotoritocco, questi filmati utilizzano modelli di apprendimento automatico capaci di ricreare in modo credibile il volto e la voce di una persona, facendole dire o fare cose che nella realtà non sono mai accadute.

Su piattaforme come X, Instagram, Facebook e TikTok circolano video in cui persone comuni si “infilano” nei set di film o si mostrano accanto a star del cinema e della musica. Il punto, però, non è la spettacolarità del risultato, quanto ciò che questa tecnologia rende possibile. I deepfake non servono solo a stupire: possono anche manipolare contesti e alimentare campagne di disinformazione. Per questo il tema riguarda ormai chiunque navighi online.

Riconoscere video falsi creati con l’IA: i volti

Individuare un video manipolato non è sempre immediato, ma alcune incongruenze continuano a tradire l’origine artificiale dei contenuti. I volti sono spesso il primo indizio. L’intelligenza artificiale fatica a riprodurre la complessità delle micro-espressioni umane: lo sguardo può apparire fisso o innaturalmente simmetrico, il battito delle palpebre irregolare e le labbra non perfettamente sincronizzate con l’audio. Anche la voce può risultare piatta o leggermente fuori tempo, generando una sottile sensazione di disagio. Con un po’ di attenzione, questi segnali possono aiutare a smascherare un volto falso.

Le mani

Chiunque abbia provato a disegnare un corpo umano lo sa: la mano è uno degli elementi più complessi da riprodurre. Lo è anche per l’intelligenza artificiale. Dita che si fondono o che si muovono in modo rigido sono imperfezioni ricorrenti nei video generati dall’IA e rappresentano spesso un campanello d’allarme evidente.

L’interazione e la fisica

Anche il modo in cui persone e oggetti interagiscono può risultare poco credibile. Si possono notare, per esempio, oggetti che sembrano attraversare altre superfici o movimenti che non seguono una logica coerente, come una forchetta che non accompagna correttamente il gesto della bocca. La fisica tradisce spesso il falso, con corpi che sfidano gravità e inerzia o con movimenti eccessivamente fluidi, privi di imperfezioni naturali.

Deepfake o realtà: trovare fonti affidabili

Accanto all’osservazione visiva, il contesto resta fondamentale. Un video privo di riscontri su fonti affidabili o su canali ufficiali merita sempre cautela. Confrontare ciò che si vede con notizie verificate e controllare se l’evento è riportato da testate riconosciute rimane uno degli strumenti più efficaci per non cadere nella trappola della disinformazione.

Dubitare di ciò che vediamo online non significa rifiutare la tecnologia né cedere a un sospetto permanente. Vuol dire recuperare un atteggiamento attivo e vigile nei confronti delle immagini che consumiamo ogni giorno. In un sistema informativo sempre più sofisticato, lo spirito critico resta uno degli ultimi strumenti davvero alla portata di tutti.