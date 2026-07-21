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Decoy Font promette di mostrare un messaggio agli umani e un altro alle AI. Lo abbiamo testato con ChatGPT, Gemini e Claude

Decoy Font è un tipo di carattere che mostra due messaggi sovrapposti: uno leggibile dalle AI e un altro visibile agli esseri umani da lontano.

Il meccanismo sfrutta frequenze spaziali separate, confondendo sistemi di visione e OCR che puntano sui contorni ad alta frequenza.

L'uso pratico riguarda immagini e CAPTCHA, ma il testo rimane copiabile; l'efficacia è temporanea perché i modelli possono evolvere.

Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare di un font che inganna le intelligenze artificiali, pensato per essere capito dagli umani e lasciare ai “robot” solo poche e sparute intuizioni: si chiama Decoy Font e fa una cose semplicissima, ovvero mostrare un messaggio agli occhi umani e un altro (sulla carta) ai sistemi di intelligenza artificiale.

Il progetto arriva da Mixfont, laboratorio californiano guidato dallo sviluppatore Eric Lu, ed è stato presentato anche su Reddit, dove ha attirato subito l’attenzione. Quello che ci siamo chiesti, però, è: è davvero così infallibile?

Come funziona l’illusione?

Intanto, precisiamo che il meccanismo si basa sulle cosiddette frequenze spaziali separate, lo stesso principio delle immagini ibride studiate da anni nella ricerca sulla percezione visiva. L’esempio più celebre è il ritratto che da vicino mostra il volto di Albert Einstein e da lontano quello di Marilyn Monroe: due informazioni diverse convivono nella stessa immagine, e a decidere quale prevale è la distanza di osservazione.

Decoy Font applica l’idea alla tipografia. Ogni lettera contiene due livelli sovrapposti: in primo piano ci sono contorni fini e ben definiti che disegnano un carattere, sullo sfondo una massa sfocata e più ampia che ne forma un altro. Osservando il testo da vicino prevale il livello nitido, cioè il messaggio esca. Allontanandosi dallo schermo, o socchiudendo gli occhi, emerge il secondo: il messaggio reale, quello destinato soltanto ai lettori in carne e ossa.

Le AI cadono nel tranello?

Abbiamo fatto un test per capire se (e quali) AI cadono davvero nel tranello. Posto che molto dipende sicuramente dal testo, la base di partenza per cui tutti gridano all’inganno è verosimile: in fondo i modelli di visione artificiale analizzano le immagini pixel per pixel, privilegiando i dettagli ad alta frequenza e, in effetti, davanti a un testo scritto con Decoy Font si concentrano quindi sui contorni in primo piano.

Sulla carta, quindi, il contenuto celato nel livello sfocato resta fuori dalla loro portata, e lo stesso vale per i sistemi OCR tradizionali usati per digitalizzare i documenti. Un dettaglio curioso: per un umano il messaggio nascosto risulta ovvio con un semplice passo indietro, mentre la macchina, che guarda “da vicino” per costruzione, continua a leggere la versione sbagliata. Ma vale sempre?

Chatgpt: una visibile confusione

Il primo test sembrava quasi aver dimostrato di sì: Chatgpt, di fronte alla nostra immagine con il testo, ha impiegato qualche secondo, per poi dare una risposta effettivamente “scorretta”, ovvero quella delle lettere superficiali.

La promessa di Decoy Font è stata, dunque, in questo caso mantenuta. Ma era solo l’inizio.

Gemini: vicino, molto vicino

Gemini, infatti, ha alzato l’asticella. Nonostante la risposta sia scorretta, viene identificato il tentativo di “inganno” e vengono praticamente identificati i due livelli, per poi far giungere alla conclusione che ibrida solo di una lettera la frase finale.

Qui, dunque, c’è poco da fare: in questo caso il tentativo di raggiro è fallito.

Claude: nessun inganno

A “vincere” la sfida è stato decisamente Claude, che sia nelle versioni base che nella versione avanzata delle sue capacità di ragionamento, ha dedicato più tempo all’analisi dell’immagine. E in effetti, la risposta è stata calzante.

Claude ha identificato correttamente i due livelli sovrapposti, ha identificato la scritta “scorretta” e ha centrato il vero testo.

La nota da tenere presente

Va detto però che già dall’uscita del font, i creatori hanno invitato alla cautela: i modelli hanno le “capacità” di individuare le frequenze delle immagini e ricostruire entrambe le lettere, magari scrivendo da solo il codice necessario. Lu guarda già oltre e immagina di estendere l’esperimento ad altri alfabeti: le lingue a ideogrammi come il cinese, con caratteri di dimensioni e proporzioni uniformi, si presterebbero ancora meglio a nascondere un secondo livello di significato.

Nel frattempo resta il valore dell’idea: sfruttare una limitazione strutturale dei modelli, il modo stesso in cui guardano le immagini, anziché una vulnerabilità software da correggere con una patch. La partita tra chi vuole proteggere le informazioni e chi vuole estrarle in automatico è ancora aperta, e stavolta la mossa vincente arriva dalla tipografia.

Il limite da conoscere

Chi dunque pensava di ingannare le AI e di affidare a questo font i suoi segreti, dovrà cambiare idea. Peraltro, proprio riguardo ciò, c’è un aspetto pratico da conoscere: trattandosi appunto di un font, i caratteri digitati restano quelli reali a livello di codice: chi seleziona e copia il testo da una pagina web, o chi ne legge il codice sorgente come fanno i bot di scraping, ottiene il messaggio in chiaro.

L’illusione agisce soltanto quando il testo diventa immagine, cioè in uno screenshot, in una foto o in una grafica esportata. Per proteggere un contenuto online, quindi, il testo va pubblicato in forma di immagine, con l’inevitabile prezzo da pagare in accessibilità e indicizzazione.

Anche per questo gli usi più promettenti ipotizzati da Mixfont riguardano i CAPTCHA, i messaggi riservati tra persone e l’impiego come banco di prova per misurare le capacità di lettura dei modelli, un test che oggi quasi tutti falliscono.

Un file TTF gratuito, con un playground per provarlo

Se, comunque, volete mettervi alla prova, sappiate che Decoy Font è un normale file TTF, gratuito per uso personale, commerciale e nei progetti per clienti, con le lettere derivate da DejaVu Sans Mono. Una volta installato si utilizza come qualunque altro carattere, senza animazioni o software particolari.

Sul sito di Mixfont è disponibile anche un playground interattivo: si digitano il messaggio nascosto e quello esca (fino a 48 caratteri ciascuno) e si scarica l’immagine già pronta, utile per testare l’illusione sui propri modelli preferiti prima ancora di installare il font.

Il progetto ha un fratello maggiore, Ghost Font, un altro esperimento anti-AI dello stesso laboratorio che però nasconde il messaggio nel movimento e richiede un’animazione. La versione statica in formato TTF rende l’idea molto più accessibile: si scrive e basta.