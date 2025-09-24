Libero
De'Longhi Rivelia Perfetto, oggi in ribasso la macchina da caffè automatica con portachicchi intercambiabile

De'Longhi Rivelia Perfetto, oggi in ribasso la macchina da caffè automatica con portachicchi intercambiabile

Il profumo del caffè appena macinato è un rituale che fa la differenza ogni mattina. Con la De’Longhi Rivelia Perfetto puoi portare a casa un’esperienza da barista: chicchi macinati al momento, cappuccini cremosi e un display intuitivo che rende tutto immediato. Una macchina superautomatica che diventa ancora più interessante grazie a una nuova offerta che la propone a un prezzo ridotto, rendendola un vero best buy.

La De’Longhi Rivelia Perfetto è infatti in sconto del 27% a 580,99€, e offre plus rari nella categoria: portachicchi intercambiabili (due da 250 g inclusi) per esplorare varietà diverse, montalatte classico per cappuccini cremosi, display full‑touch a colori da 3,5" con animazioni e interfaccia intuitiva. Con la tecnologia Bean Adapt e il macinacaffè con 13 livelli, ottimizza macinatura, dose e temperatura per un’estrazione da bar. Scopri l’offerta e tutti i dettagli con il link diretto.

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

580,99 €799,00 € -218,01 € (27%)

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

580,99 €799,00 € -218,01 € (27%)

De’Longhi Rivelia Perfetto: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta la De’Longhi Rivelia Perfetto a 580,99€ con sconto del 27%. Il taglio di prezzo è sostanzioso e si traduce in un risparmio di circa 215€, rendendo questa superautomatica un acquisto particolarmente interessante per la fascia. Se stai valutando un upgrade per qualità estrattiva e versatilità, è una promozione da cogliere subito.

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

580,99 €799,00 € -218,01 € (27%)

De’Longhi Rivelia Perfetto: le caratteristiche tecniche

Questa De’Longhi si distingue per un ecosistema pensato per personalizzazione e costanza in tazza. Il nuovo portachicchi intercambiabile (due contenitori da 250 g inclusi) consente di alternare facilmente miscele e monorigini.

Il display a colori full‑touch da 3,5" guida con animazioni, mentre la funzione Coffee Routines apprende le abitudini e adatta il menù nell’arco della giornata. Con 8 bevande a un tocco e 4 profili utente, ciascuno può salvare preferenze e ricette.

Il cuore tecnologico è il macinacaffè integrato con 13 livelli di macinatura e la tecnologia Bean Adapt, che regola parametri chiave (macinatura, dose, temperatura) in base alla varietà di chicchi per un’estrazione ottimale.

Il montalatte classico permette di lavorare manualmente la schiuma per cappuccini e latte art. Il design è compatto, con linee morbide e finitura Nero Onice, ideale per ogni cucina.

Dettagli tecnici: modello EXAM440.35.B, spegnimento automatico, voltaggio 240V, classe energetica A+++ to G. Dimensioni 43 x 24,5 x 38,5 cm, peso 9,8 kg. Una soluzione completa, curata e orientata all’esperienza, rara a questo prezzo.

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

De'Longhi Rivelia Perfetto EXAM440.35.B Macchina da Caffè Automatica, Chicchi Macinati al Momento, Portachicchi Intercambiabile, Montalatte Classico, Display Touch a Colori, Nero Onice

580,99 €799,00 € -218,01 € (27%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

