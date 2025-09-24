De'Longhi Rivelia Perfetto, oggi in ribasso la macchina da caffè automatica con portachicchi intercambiabile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il profumo del caffè appena macinato è un rituale che fa la differenza ogni mattina. Con la De’Longhi Rivelia Perfetto puoi portare a casa un’esperienza da barista: chicchi macinati al momento, cappuccini cremosi e un display intuitivo che rende tutto immediato. Una macchina superautomatica che diventa ancora più interessante grazie a una nuova offerta che la propone a un prezzo ridotto, rendendola un vero best buy.

La De’Longhi Rivelia Perfetto è infatti in sconto del 27% a 580,99€, e offre plus rari nella categoria: portachicchi intercambiabili (due da 250 g inclusi) per esplorare varietà diverse, montalatte classico per cappuccini cremosi, display full‑touch a colori da 3,5" con animazioni e interfaccia intuitiva. Con la tecnologia Bean Adapt e il macinacaffè con 13 livelli, ottimizza macinatura, dose e temperatura per un’estrazione da bar. Scopri l’offerta e tutti i dettagli con il link diretto.

De’Longhi Rivelia Perfetto: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta la De’Longhi Rivelia Perfetto a 580,99€ con sconto del 27%. Il taglio di prezzo è sostanzioso e si traduce in un risparmio di circa 215€, rendendo questa superautomatica un acquisto particolarmente interessante per la fascia. Se stai valutando un upgrade per qualità estrattiva e versatilità, è una promozione da cogliere subito.

De’Longhi Rivelia Perfetto: le caratteristiche tecniche

Questa De’Longhi si distingue per un ecosistema pensato per personalizzazione e costanza in tazza. Il nuovo portachicchi intercambiabile (due contenitori da 250 g inclusi) consente di alternare facilmente miscele e monorigini.

Il display a colori full‑touch da 3,5" guida con animazioni, mentre la funzione Coffee Routines apprende le abitudini e adatta il menù nell’arco della giornata. Con 8 bevande a un tocco e 4 profili utente, ciascuno può salvare preferenze e ricette.

Il cuore tecnologico è il macinacaffè integrato con 13 livelli di macinatura e la tecnologia Bean Adapt, che regola parametri chiave (macinatura, dose, temperatura) in base alla varietà di chicchi per un’estrazione ottimale.

Il montalatte classico permette di lavorare manualmente la schiuma per cappuccini e latte art. Il design è compatto, con linee morbide e finitura Nero Onice, ideale per ogni cucina.

Dettagli tecnici: modello EXAM440.35.B, spegnimento automatico, voltaggio 240V, classe energetica A+++ to G. Dimensioni 43 x 24,5 x 38,5 cm, peso 9,8 kg. Una soluzione completa, curata e orientata all’esperienza, rara a questo prezzo.

