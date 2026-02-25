Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato: sconto imperdibile

La macchina per il caffè De'Longhi è in promo con uno sconto del 28% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

De'Longhi

Bere un caffè come quello del bar ogni volta che si vuole. Per farlo basta dotarsi di una macchina per il caffè automatica in grado di macinare i chicchi di caffè al momento e di preparare un caffè con un aroma intenso. La De’Longhi Magnifica Evo risponde a tutti questi requisiti: si tratta di una macchina per il caffè top di gamma e con caratteristiche e funzionalità avanzate. Da oggi la trovi anche in promo con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che non devi farti sfuggire.

La macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo è dotata di un macina caffè che puoi impostare su tredici livelli di macinatura differenti in base alle tue preferenze. Sullo schermo touch puoi scegliere tra sei bevande: caffè espresso, lungo, cappuccino e anche tisane calde. È come avere un barista sempre al proprio fianco.

De’Longhi Magnifica Evo

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

De’Longhi Magnifica Evo: prezzo, offerta e sconto Amazon

La macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo è disponibile da oggi in promo a un prezzo di 359,90 euro grazie allo sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di circa 150 euro e la puoi anche pagare in 5 rate da 71,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon può assicurarti.

La disponibilità del prodotto è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Hai anche tutto il tempo per testarla: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

De’Longhi Magnifica Evo

De’Longhi Magnifica Evo: le caratteristiche tecniche

La macchina da caffè automatica De’Longhi Magnifica Evo è quanto di più vicino alle macchine professionali da bar. Progettata per portare l’autentica esperienza dell’espresso italiano direttamente a casa tua, partendo dai chicchi freschi appena macinati. Grazie a un’interfaccia utente estremamente intuitiva, dotata di un pannello soft-touch con icone colorate, l’elettrodomestico permette di selezionare con un unico tocco fino a 6 ricette preimpostate, tra cui Espresso, Caffè, Long e Cappuccino. Il cuore tecnologico è rappresentato dal macinacaffè integrato con macine in acciaio inossidabile, regolabili su 13 livelli di macinatura, che garantisce la massima estrazione dell’aroma.

Il vero fiore all’occhiello di questo modello è il sistema esclusivo LatteCrema Hot, capace di creare automaticamente una schiuma di latte densa, cremosa e alla temperatura ideale per ogni bevanda. Particolarmente innovativa è la funzione "My Latte", pensata per chi odia gli sprechi: grazie a un sensore dedicato, la macchina rileva l’esatta quantità di latte versata nella caraffa e la utilizza interamente per la preparazione della bevanda, permettendoti di personalizzare la lunghezza del tuo caffellatte in base alle tue preferenze.

La manutenzione della Magnifica Evo è studiata per essere rapida e igienica, riducendo al minimo l’intervento manuale dell’utente. La caraffa del latte è dotata di una funzione di pulizia automatica che igienizza i condotti dopo ogni utilizzo, mentre molti dei componenti, come il vassoio raccogli gocce e la griglia, sono lavabili in lavastoviglie. Una macchina per il caffè avanzata e facile da utilizzare: a questo prezzo è un affare per tutti.

De’Longhi Magnifica Evo