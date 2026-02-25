Libero
Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato: sconto imperdibile

La macchina per il caffè De'Longhi è in promo con uno sconto del 28% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

DeLonghi Magnifica Evo De'Longhi

Bere un caffè come quello del bar ogni volta che si vuole. Per farlo basta dotarsi di una macchina per il caffè automatica in grado di macinare i chicchi di caffè al momento e di preparare un caffè con un aroma intenso. La De’Longhi Magnifica Evo risponde a tutti questi requisiti: si tratta di una macchina per il caffè top di gamma e con caratteristiche e funzionalità avanzate. Da oggi la trovi anche in promo con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizioni irripetibili e che non devi farti sfuggire.

La macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo è dotata di un macina caffè che puoi impostare su tredici livelli di macinatura differenti in base alle tue preferenze. Sullo schermo touch puoi scegliere tra sei bevande: caffè espresso, lungo, cappuccino e anche tisane calde. È come avere un barista sempre al proprio fianco.

De’Longhi Magnifica Evo: prezzo, offerta e sconto Amazon

La macchina per il caffè De’Longhi Magnifica Evo è disponibile da oggi in promo a un prezzo di 359,90 euro grazie allo sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di circa 150 euro e la puoi anche pagare in 5 rate da 71,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che solo Amazon può assicurarti.

La disponibilità del prodotto è immediata e per la consegna devi aspettare solamente qualche giorno. Hai anche tutto il tempo per testarla: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

De’Longhi Magnifica Evo: le caratteristiche tecniche

La macchina da caffè automatica De’Longhi Magnifica Evo è quanto di più vicino alle macchine professionali da bar. Progettata per portare l’autentica esperienza dell’espresso italiano direttamente a casa tua, partendo dai chicchi freschi appena macinati. Grazie a un’interfaccia utente estremamente intuitiva, dotata di un pannello soft-touch con icone colorate, l’elettrodomestico permette di selezionare con un unico tocco fino a 6 ricette preimpostate, tra cui Espresso, Caffè, Long e Cappuccino. Il cuore tecnologico è rappresentato dal macinacaffè integrato con macine in acciaio inossidabile, regolabili su 13 livelli di macinatura, che garantisce la massima estrazione dell’aroma.

Il vero fiore all’occhiello di questo modello è il sistema esclusivo LatteCrema Hot, capace di creare automaticamente una schiuma di latte densa, cremosa e alla temperatura ideale per ogni bevanda. Particolarmente innovativa è la funzione "My Latte", pensata per chi odia gli sprechi: grazie a un sensore dedicato, la macchina rileva l’esatta quantità di latte versata nella caraffa e la utilizza interamente per la preparazione della bevanda, permettendoti di personalizzare la lunghezza del tuo caffellatte in base alle tue preferenze.

La manutenzione della Magnifica Evo è studiata per essere rapida e igienica, riducendo al minimo l’intervento manuale dell’utente. La caraffa del latte è dotata di una funzione di pulizia automatica che igienizza i condotti dopo ogni utilizzo, mentre molti dei componenti, come il vassoio raccogli gocce e la griglia, sono lavabili in lavastoviglie. Una macchina per il caffè avanzata e facile da utilizzare: a questo prezzo è un affare per tutti.

