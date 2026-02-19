De'Longhi, la moka elettrica Alicia PLUS ora in offerta: approfittane

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Occasione interessante per chi cerca una moka elettrica comoda e affidabile: De’Longhi Alicia PLUS è in sconto del 34% su Amazon. Il design nero/argento è essenziale e si integra facilmente in cucina, mentre l’esperienza d’uso punta su semplicità e praticità: preparazione rapida di più tazze, gestione comoda nel quotidiano e pulizia senza complicazioni. In più, il caffè resta piacevolmente caldo e la macchina pensa da sola alla sicurezza.

Scopri l’offerta del 34% e i dettagli direttamente su Amazon: vai alla pagina del prodotto.

De’Longhi Alicia PLUS: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il prezzo è di 52,90€ con sconto del 34%. Considerando la riduzione percentuale, il risparmio è di circa 27€ rispetto al prezzo precedente. Si tratta di una proposta vantaggiosa per chi desidera passare a una moka elettrica di marca, capace di coniugare praticità e risultati costanti senza rinunciare alla comodità d’uso quotidiana.

Il link all’offerta è disponibile qui: acquista De’Longhi Alicia PLUS su Amazon. Tieni presente che le promozioni possono variare nel tempo.

De’Longhi Alicia PLUS: le caratteristiche tecniche

Questa moka elettrica è pensata per offrire flessibilità e comodità. Grazie allo speciale adattatore puoi preparare 2 o 4 tazze a seconda delle esigenze. Il contenitore e il coperchio sono trasparenti, così puoi controllare facilmente ogni fase dell’estrazione. La praticità è garantita dalla base indipendente girevole a 360°, che consente di appoggiare la caffettiera senza vincoli di posizione.

Tra i plus più utili spiccano lo spegnimento automatico al termine della preparazione e la funzione mantenimento in caldo per 30 minuti, così puoi gustare il caffè con calma. La potenza di 450 W assicura tempi rapidi, mentre le dimensioni compatte (circa 12 x 19 x 21 cm, peso 1,02 kg) la rendono adatta anche a cucine con poco spazio. Il voltaggio 240 V la rende perfetta per l’uso domestico quotidiano. In sintesi, un prodotto solido e pratico che punta su sicurezza, comfort e qualità costante in tazza.

