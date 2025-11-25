Libero
Amazon, macchina caffè De'Longhi a metà prezzo: sconto esagerato

La macchina per il caffè espresso De'Longhi Icona Vintage è disponibile in offerta con uno sconto del 46% che fa crollare il prezzo al minimo storico.

Pubblicato:

Macchina caffè espresso 123rf

Una delle passioni degli italiani e delle italiane è bere un buon caffè anche quando si è in casa. Per questo motivo sono sempre di più le persone che in cucina hanno una macchina per il caffè semi-professionale. Sul mercato ne esistono tantissime e tutte con caratteristiche uniche. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne una nuova, non c’è periodo migliore del Black Friday. Infatti, grazie alle promo di Amazon puoi fare ottimi affari, come capita oggi con la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage. Questo modello manuale è disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi praticamente la metà. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Questa macchina per il caffè De’Longhi è unica nel suo genere. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde, è facilissima da utilizzare e ti permette di preparare un caffè come quello del bar. Dotata anche del montalatte per preparare un cappuccino cremoso. Un elettrodomestico per la cucina completo che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

De’Longhi Icona Vintage: prezzo, offerta e sconto Amazon

La macchina per il caffè De’Longhi è disponibile in offerta con uno sconto mai visto prima. Da oggi la trovi su Amazon a un prezzo di soli 129,90 euro, merito dello sconto del 46% che te la fa pagare praticamente la metà. Puoi anche pagarla in 5 rate da 25,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente meno di un caffè (al bar) al giorno.

La disponibilità della macchina per il caffè è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Vuol dire che la puoi già acquistare oggi come regalo di Natale.

De’Longhi Icona Vintage: le caratteristiche tecniche

La De’Longhi Icona Vintage è una macchina da caffè espresso manuale che combina funzionalità e stile. Un modello che si contraddistingue per uno stile retrò che affascina al primo sguardo.

Il cuore della macchina è il sistema a 15 bar di pressione, un parametro fondamentale per gustare un caffè espresso con un aroma unico e riconoscibile.. La sua versatilità è garantita dalla compatibilità con entrambe le forme di caffè: è possibile utilizzare il caffè macinato o optare per le pratiche cialde E.S.E, offrendo così la massima libertà di scelta. La macchina è equipaggiata con 3 diversi filtri per adattarsi alle tue preferenze.

Per gli amanti delle bevande a base di latte, laDe’Longhi Icona  Vintageè dotata del Cappuccino System manuale. Questo montalatte permette di miscelare manualmente vapore e latte, offrendo il controllo necessario per creare una schiuma dalla densità ideale, perfetta per preparare cappuccini cremosi.

L’usabilità è ottimizzata grazie a controlli semplici a pulsante e funzionalità pratiche, come la vaschetta raccogli gocce rimovibile e un portabicchieri.

