De'Longhi, macchina per il caffè crolla di prezzo: minimo storico
La macchina per il caffè De'Longhi Eletta Explore è in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Puoi preparare più di 50 bevande.
Anche le macchine da caffè automatiche hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. La tecnologia ne ha ampliato l’utilizzo e oltre a preparare velocemente il caffè, permettono di realizzare tantissime bevande differenti. È come avere un barista sempre a propria disposizione e lo dimostra la macchina per il caffè De’Longhi Eletta Explore, uno dei migliori modelli disponibili sul mercato e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero.
La macchina per il caffè De’Longhi è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: tecnologie avanzate e la possibilità di preparare fino a 50 bevande differenti, tra cui anche bevande fredde con preparazioni innovative. Non manca il montalatte per una schiuma di latte cremosa e vellutata e un macinacaffè che puoi regolare in base ai tuoi desideri. Non perdere questa occasione e approfittane ora.
De’Longhi Eletta Explore: prezzo, offerta e sconto Amazon
Una promo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Eletta Explore in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 799,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,98 a tasso zero. Oltre al minimo storico e al miglior prezzo di tutto il web, approfitti anche di condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti web.
La disponibilità della macchina per il caffè è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non farti sfuggire questa super occasione.
De’Longhi Eletta Explore: le caratteristiche tecniche
Il non plus ultra delle macchine automatiche per il caffè. La De’Longhi Eletta Explore è una delle macchine da caffè automatiche più versatili sul mercato, progettata per soddisfare ogni tuo desiderio e in grado di realizzare decine di bevande, da quelle calde fino a quelle fredde con innovative preparazioni come il Cold Brew.
Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal doppio sistema di caraffe LatteCrema Hot e LatteCrema Cool, che permette di ottenere una schiuma di latte densa e vellutata sia ad alte temperature per cappuccini tradizionali, sia a temperature ridotte per rinfrescanti ricette estive. Una delle caratteristiche più distintive è la Cold Extraction Technology, che consente di preparare un autentico Cold Brew in meno di cinque minuti, estraendo gli aromi del caffè a bassa pressione e con acqua a temperatura ambiente.
La gestione della macchina è estremamente intuitiva grazie al display a colori da 3,5 pollici che permette di scegliere tra oltre 50 ricette preimpostate e personalizzabili in base all’intensità, alla lunghezza e alla temperatura desiderate. Grazie alla Bean Adapt Technology, la Eletta Explore è in grado di regolare automaticamente i parametri di macinatura e infusione in base alla tipologia di chicchi utilizzata, assicurando l’estrazione perfetta di ogni singola miscela. Il design elegante e moderno si sposa con una grande praticità d’uso, evidenziata dalla funzione To-Go, che permette di erogare il caffè direttamente in tazze da viaggio fino a 16 cm di altezza, ideale per chi desidera portare la propria bevanda preferita fuori casa.
La connettività è garantita dall’integrazione con l’app Coffee Link, che consente di scoprire nuove ricette, gestire la macchina da remoto e accedere a consigli sulla manutenzione. Proprio la manutenzione è semplificata dai cicli di pulizia automatici e dai componenti lavabili in lavastoviglie, garantendo la massima igiene con il minimo sforzo. Completano il profilo tecnico la pressione della pompa a 15 bar e il macinacaffè in acciaio con 13 livelli di regolazione, che insieme assicurano un risultato in tazza di qualità professionale, paragonabile a quello del bar. Grazie al doppio sconto disponibile oggi diventa una vera occasione da non farsi scappare.
