De'Longhi, macchina per il caffè crolla di prezzo: minimo storico

Anche le macchine da caffè automatiche hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. La tecnologia ne ha ampliato l’utilizzo e oltre a preparare velocemente il caffè, permettono di realizzare tantissime bevande differenti. È come avere un barista sempre a propria disposizione e lo dimostra la macchina per il caffè De’Longhi Eletta Explore, uno dei migliori modelli disponibili sul mercato e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. Non finisce qui: puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero.

La macchina per il caffè De’Longhi è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: tecnologie avanzate e la possibilità di preparare fino a 50 bevande differenti, tra cui anche bevande fredde con preparazioni innovative. Non manca il montalatte per una schiuma di latte cremosa e vellutata e un macinacaffè che puoi regolare in base ai tuoi desideri. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

De’Longhi Eletta Explore: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Eletta Explore in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 799,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,98 a tasso zero. Oltre al minimo storico e al miglior prezzo di tutto il web, approfitti anche di condizioni d’acquisto che difficilmente trovi su altri siti web.

La disponibilità della macchina per il caffè è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnata. Non farti sfuggire questa super occasione.

De’Longhi Eletta Explore: le caratteristiche tecniche

Il non plus ultra delle macchine automatiche per il caffè. La De’Longhi Eletta Explore è una delle macchine da caffè automatiche più versatili sul mercato, progettata per soddisfare ogni tuo desiderio e in grado di realizzare decine di bevande, da quelle calde fino a quelle fredde con innovative preparazioni come il Cold Brew.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal doppio sistema di caraffe LatteCrema Hot e LatteCrema Cool, che permette di ottenere una schiuma di latte densa e vellutata sia ad alte temperature per cappuccini tradizionali, sia a temperature ridotte per rinfrescanti ricette estive. Una delle caratteristiche più distintive è la Cold Extraction Technology, che consente di preparare un autentico Cold Brew in meno di cinque minuti, estraendo gli aromi del caffè a bassa pressione e con acqua a temperatura ambiente.

La gestione della macchina è estremamente intuitiva grazie al display a colori da 3,5 pollici che permette di scegliere tra oltre 50 ricette preimpostate e personalizzabili in base all’intensità, alla lunghezza e alla temperatura desiderate. Grazie alla Bean Adapt Technology, la Eletta Explore è in grado di regolare automaticamente i parametri di macinatura e infusione in base alla tipologia di chicchi utilizzata, assicurando l’estrazione perfetta di ogni singola miscela. Il design elegante e moderno si sposa con una grande praticità d’uso, evidenziata dalla funzione To-Go, che permette di erogare il caffè direttamente in tazze da viaggio fino a 16 cm di altezza, ideale per chi desidera portare la propria bevanda preferita fuori casa.

La connettività è garantita dall’integrazione con l’app Coffee Link, che consente di scoprire nuove ricette, gestire la macchina da remoto e accedere a consigli sulla manutenzione. Proprio la manutenzione è semplificata dai cicli di pulizia automatici e dai componenti lavabili in lavastoviglie, garantendo la massima igiene con il minimo sforzo. Completano il profilo tecnico la pressione della pompa a 15 bar e il macinacaffè in acciaio con 13 livelli di regolazione, che insieme assicurano un risultato in tazza di qualità professionale, paragonabile a quello del bar. Grazie al doppio sconto disponibile oggi diventa una vera occasione da non farsi scappare.

