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I Days of Play 2026 sono iniziati: a partire dal 27 maggio e fino al 10 giugno, sono attive tantissime offerte per gli utenti PlayStation. Ecco una nostra selezione di giochi in sconto

Ufficio stampa PlayStation

Sono ufficialmente tornati i Days of Play 2026, l’iniziativa annuale dedicata al mondo PlayStation che porta con sé sconti su console, accessori, videogiochi e numerosi contenuti bonus per gli abbonati a PlayStation Plus.

L’edizione 2026 è iniziata il 27 maggio e terminerà il 10 giugno, proponendo offerte sia sul PlayStation Store che presso i rivenditori aderenti.

Come di consueto, l’evento arriva in un momento particolarmente significativo per il settore gaming, con l’estate alle porte e i numerosi show che andranno a scandire le prossime uscite videoludiche.

I giochi PlayStation Plus di giugno

Tra le novità principali troviamo i giochi mensili PlayStation Plus di giugno, disponibili dal 2 giugno per tutti gli abbonati. La line-up include Grounded Fully Yoked, Nickelodeon All-Star Brawl 2 e Warhammer 40,000: Darktide.

Sony ha inoltre confermato che EA Sports FC 26, già incluso nei giochi mensili di maggio, resterà riscattabile fino al 16 giugno, prolungando quindi la finestra di accesso per gli utenti Plus.

Per gli iscritti ai piani Extra e Premium arriverà anche una nuova aggiunta al Catalogo Giochi: dal 9 giugno sarà disponibile Destiny 2: Legacy Collection (2025), comprensiva dell’espansione The Final Shape. Altri giochi verranno annunciati nel corso delle prossime settimane.

Bonus, prove gratuite e avatar esclusivi

Durante i Days of Play saranno disponibili anche diversi pacchetti bonus dedicati agli utenti PlayStation Plus. Tra questi spicca il pacchetto Icone di EA Sports FC 26, che include giocatori oro e tre oggetti giocatore a scelta.

Non mancheranno contenuti extra per altri giochi, come War of Tanks: HEAT e Marathon, oltre a nuovi avatar PlayStation Indies riscattabili gratuitamente da tutti i giocatori PlayStation a partire dal 4 giugno.

Gli abbonati PlayStation Plus Premium potranno inoltre accedere a oltre 40 versioni di prova di giochi indipendenti molto apprezzati dalla critica, tra cui Clair Obscur: Expedition 33, Baby Steps e Lumines Arise.

Sconti su PS VR2, DualSense e giochi PS5

Come da tradizione, il cuore dell’evento è rappresentato dalle promozioni hardware e software. Sony proporrà infatti importanti ribassi su accessori e periferiche PS5.

Tra le offerte più interessanti troviamo:

100 euro di sconto su PlayStation VR2 (€339.99)

50 euro di sconto sugli auricolari Pulse Explore (€169,99)

40 euro di sconto sulle cuffie Pulse Elite (€109,99)

30 euro di sconto sul controller DualSense Edge (€189,99)

fino a 20 euro di sconto sui controller DualSense standard (€54,99)

Anche diversi videogiochi PS5 saranno protagonisti delle promozioni, con sconti previsti per produzioni molto popolari come Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 e The Last of Us Parte II Remastered.

Sony ha inoltre confermato che gli acquisti effettuati direttamente tramite PlayStation Direct includeranno spedizione standard gratuita e resi gratuiti sugli ordini idonei.

Sconti sugli abbonamenti PlayStation Plus

I Days of Play 2026 porteranno vantaggi anche per chi desidera abbonarsi a PlayStation Plus o effettuare un upgrade del proprio piano.

Le nuove sottoscrizioni annuali potranno beneficiare di sconti fino al 33%, mentre gli utenti già iscritti ai piani Essential o Extra potranno passare a Premium con una riduzione del 33% sul costo rimanente dell’abbonamento.

Nel dettaglio, il piano Premium annuale scenderà da 151,99 euro a 101,83 euro, in sconto del 33%, mentre il piano Extra passerà da 125,99 euro a 94,49 euro (25% di riduzione); infine, il piano Essential passerà da 71.99€ a 57.59€, con uno sconto del 20%.

Migliaia di giochi in saldo sul PlayStation Store

Oltre alle offerte hardware, sono iniziate anche tantissime promozioni digitali sul PlayStation Store. Gli utenti PlayStation Plus riceveranno sconti aggiuntivi su alcuni titoli selezionati, tra cui Kena: Bridge of Spirits, Balatro e Cairn.

Infine, durante l’evento sarà attiva anche una promozione dedicata a Sony Pictures Core, con un ulteriore 15% di sconto sui film disponibili nello store per gli abbonati PlayStation Plus.

I Days of Play 2026, con le numerose offerte a disposizione, rappresentano quindi un’ottima occasione per recuperare quel gioco che avete in wishlist da mesi, o quell’hardware che vi aveva conquistato dal giorno dell’uscita e che ancora non avete acquistato.

I nostri consigli tra i giochi in offerta

Sono migliaia le offerte disponibili sul PlayStation Store, tra le quali è quasi impossibile orientarsi; ecco perché vi offriamo una selezione di videogiochi che vale davvero la pena recuperare, approfittando degli sconti.

Tra le occasioni più interessanti spicca sicuramente Assassin’s Creed Shadows, disponibile a 39,99 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 50%. Un prezzo decisamente allettante per uno dei capitoli più attesi della serie Ubisoft, ambientato nel Giappone del periodo Sengoku, con i suoi due protagonisti liberamente intercambiabili che permettono di affrontare il gioco con due diversi approcci.

Per chi cerca un’esperienza cooperativa da giocare in compagnia, It Takes Two resta una delle migliori opzioni disponibili: il titolo di Hazelight Studios scende infatti a soli 13,99 euro, con uno sconto del 65%. Ottimo anche il taglio di prezzo dedicato a Split Fiction, acquistabile a 34,99 euro anziché 49,99 euro.

Lo stesso vale per Clair Obscur: Expedition 33, uno dei GDR più apprezzati dell’ultimo anno, ora proposto a 37,49 euro. Il GOTY 2025 che ha fatto incetta di premi ha da poco compiuto un anno, e la sua popolarità non accenna a diminuire, anche grazie al meraviglioso concerto in tour in tutta Europa e che il 30 maggio si chiuderà a Parigi.

Da segnalare anche Baldur’s Gate 3, che cala a 52,49 euro, e Starfield, disponibile a 39,99 euro. Due giochi enormi per quantità di contenuti e ore da dedicare all’esplorazione. Per l’ultima impresa firmata Bethesda, si tratta del primo sconto per la versione PS5, approdata soltanto lo scorso aprile; potrebbe quindi essere il momento perfetto per recuperarlo.

Tra le offerte più aggressive troviamo invece No Man’s Sky, acquistabile a 19,99 euro con il 60% di sconto, e soprattutto The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition, che arriva addirittura a 9,99 euro rispetto ai 49,99 euro di listino. Un’occasione perfetta per recuperare uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, che nel 2027 si arricchirà di una nuova espansione, Songs of the Past, a 12 anni dall’uscita del gioco, in attesa del nuovo capitolo.

Infine, tra le novità più recenti, merita attenzione anche Ghost of Yōtei, proposto a 59,99 euro con il 25% di sconto. Il sequel dell’apprezzato Ghost of Tsushima ci riporta nel Giappone del periodo Edo, nei panni di mercenaria di nome Atsu, animata da un desiderio di vendetta e armata della sua katana.