È il 2026, ma c'è chi ha ancora voglia di immergersi nelle atmosfere teen di Capeside: l'effetto-nostalgia è assicurato con Dawson's Creek.

Il tempo sembra essersi fermato a Capeside. Per chi è cresciuto tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei Duemila, il nome di Dawson Leery – interpretato dal compianto James Van Der Beek – non evoca solo triangoli amorosi e riflessioni filosofiche precoci (e, diciamolo, talvolta pesanti come macigni), ma un’intera epoca televisiva.

Ancora oggi, nel 2026, l’effetto-nostalgia è più potente che mai e le piattaforme di streaming, sempre pronte a rispondere all’appello dei fan (millenial, in questo caso), hanno trasformato un cult analogico in un contenuto digitale fluido e accessibile.

Se avete voglia di un rewatch di Dawson’s Creek o, per i neofiti, se volete scoprire perché il pianto di Dawson è diventato uno dei meme più famosi della storia del web, ecco dove vedere la serie.

Dawson’s Creek in streaming su Mediaset Infinity

Chi vuole godersi le sei stagioni della serie cult può affidarsi a Mediaset Infinity, la piattaforma del Biscione che ha recentemente acquisito i diritti per la trasmissione della serie on-demand. Buone notizie, dunque, sia per i fan più nostalgici che per chi non ha mai avuto il piacere di immergersi in queste atmosfere da teen drama un po’ vintage.

Dal 17 dicembre 2025 l’intero catalogo – composto da 128 episodi – è disponibile in modalità completamente gratuita e in versione rimasterizzata in alta definizione. Un salto tecnologico notevole, rispetto alle vecchie trasmissioni in 4:3 su Italia 1.

Per accedere alla visione è sufficiente registrarsi al servizio, così da poter guardare la serie (e gli altri contenuti disponibili) su Smart TV, smartphone, tablet e PC. Al momento, Mediaset Infinity è l’unica opzione disponibile.

Il restauro e il "mistero" della colonna sonora

Rivedere Dawson’s Creek oggi non è esattamente come guardarlo vent’anni fa. Il passaggio dai vecchi monitor a tubo catodico ai moderni pannelli OLED e 4K ha richiesto un lavoro di restauro non indifferente e la serie è stata convertita dal formato originale 4:3 al 16:9 (widescreen).

Ma c’è una curiosità che riguarda la colonna sonora. Chi ha vissuto l’era-Dawson ricorda i brani pop scelti per accompagnare i momenti più iconici dei vari episodi, in linea con i gusti del tempo. Ebbene, oggi nella versione in streaming la musica è cambiata. Il motivo? Questione di licenze digitali: molti brani originali erano stati acquistati solo per la messa in onda televisiva e, per tale ragione, hanno dovuto salutare la distribuzione online.

La buona notizia è che la sigla I Don’t Want to Wait, cantata da Paula Cole, inizialmente sostituita nelle versioni digitali da Run Like Mad di Jann Arden, è tornata al suo posto nella maggior parte delle versioni attuali, grazie a nuovi accordi tra Sony Pictures e l’artista. Accordo reso possibile grazie a un’operazione ben precisa: la Cole ha ri-registrato il brano nel 2015 e, utilizzando questa nuova versione (di cui l’artista detiene i diritti), Sony ha potuto reinserire la sigla evitando i costi proibitivi e i vincoli contrattuali legati alla vecchia etichetta discografica dell’artista.

Ma di cosa parla Dawson’s Creek?

Dawson Leery (James Van Der Beek) è un adolescente con una grande passione per il cinema, devoto a Steven Spielberg e con il grande sogno di poter dirigere un film tutto suo. Vive a Capeside insieme ai genitori e il suo migliore amico è Pacey Witter (Joshua Jackson), figlio del capo della Polizia. Quando in città arriva Jen Lindley (Michelle Williams), Dawson perde la testa ma la sua infatuazione dura ben poco quando si accorge di essere da sempre innamorato della sua amica d’infanzia Joey Potter (Katie Holmes). Questo è l’incipit del teen drama per antonomasia, che ha letteralmente tenuti incollata al piccolo schermo un’intera generazione di millenial.