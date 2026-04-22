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Esiste un listino dei dati rubati e riguarda anche l’Italia: ecco quanto valgono account, documenti e identità digitali sul dark web

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Quando si parla di dati rubati, si pensa subito a furti, violazioni, attacchi, truffe e drammi annessi. Il primo pensiero, spesso, va al proprio conto in banca e al fatto che possa venire svuotato. Decisamente meno immediato è immaginare che esista un vero e proprio listino, con prezzi ricorrenti e categorie: documenti, account, identità complete.

Dentro questo mercato, anche i dati degli italiani trovano spazio e domanda. Le cifre circolano, si ripetono, si stabilizzano, fino a restituire un’immagine chiara: informazioni personali che passano di mano con un valore assegnato e molto, molto più accessibile di quanto si possa immaginare.

Come conosciamo il listino?

Ma andiamo per ordine. Chiaramente non esiste un sito con un menu da cui scegliere: se abbiamo un’idea dei prezzi è grazie un’analisi su larga scala svolta da NordVPN e NordStellar. Le due società, veri e propri pilastri della cybersicurezza, hanno passato al setaccio circa 75 mila inserzioni attive nei marketplace del dark web, osservando come vengono presentati i dati, come vengono suddivisi e a quali cifre vengono proposti.

Gli annunci nelle profondità più oscure della rete, infatti, sono pubblici, con descrizioni dettagliate e prezzi indicati in chiaro. Una volta raccolti i dati, NordVPN e NordStellar hanno ideato un vero e proprio calcolatore interattivo, che va oltre il semplice elenco e si propone come strumento che permette di combinare diverse tipologie di dati (account social, servizi in abbonamento, credenziali finanziarie, documenti) per ottenere una stima del valore complessivo della propria identità.

Le cifre

Di base, le cifre raccolte mostrano uno “schema” valido in tutto il mondo: gli account legati all’intrattenimento hanno valori bassi e facilmente accessibili, mentre quando si entra nell’area finanziaria o nelle piattaforme ad alto impatto economico, i prezzi crescono.

Logicamente, lo schema racconta anche come viene percepito il rischio e il potenziale guadagno: più un dato permette accesso a denaro, servizi costosi o identità verificata, più il suo valore aumenta.

Il valore di un’identità

Come dicevamo, però, il calcolatore nasce anche per fare in modo che si ottenga una stima del valore totale della propria identità. Come? Combinando i dati. Più informazioni vengono vendute insieme (email, password, documenti, accessi a servizi), più il valore cresce perché consente operazioni più complesse, dall’accesso ai conti fino alla creazione di personalità credibili.

Sul piano geografico, la maggior parte degli annunci analizzati proviene dal Nord America, ma il calcolatore dà la possibilità di selezionare oltre 40 Paesi diversi per avere un’idea di quanto vale ogni singolo dato in base alla nazionalità. Nella raccolta di NordVPN e NordStellar l’Italia compare stabilmente tra i Paesi più presenti, dunque abbiamo creato la lista dei prezzi di ogni singolo dato e, dobbiamo dirlo, il loro valore è spaventosamente basso.

Documenti d’identità

Passaporto: 35 dollari ( 29,80 euro );

); Documento d’identità: 31 dollari ( 26,39 euro );

); Patente: 35 dollari ( 29,80 euro );

); Email: 27,75 dollari (23,63 euro).

Arabia Saudita 70 dollari,

Profili social

Facebook: 38 dollari ( 32,35 euro );

); TikTok: 60 dollari ( 51,08 euro );

); Instagram: 40 dollari ( 34,06 euro );

); Snapchat: 34,50 dollari ( 29,37 euro );

); X: 5,99 dollari ( 5,10 euro );

); Telegram: 12 dollari (10,22 euro).

Account streaming

Spotify: 28 dollari ( 23,84 euro );

); Disney+: 7,25 dollari ( 6,17 euro );

); Hulu: 24 dollari ( 20,43 euro );

); DAZN: 24 dollari ( 20,43 euro );

); Crunchyroll: 16,95 dollari ( 14,43 euro );

); Netflix: 4,55 dollari (3,87 euro).

Carte di credito

Visa: 14,14 dollari ( 29,80 euro );

); Mastercard: 12 dollari ( 10,22 euro );

); American Express: 5,46 dollari (4,65 euro);

Criptovalute

Coinbase: 107.50 dollari ( 12,05 euro );

); Binance: 160 dollari ( 136,22 euro );

); Kraken: 150 dollari (127,71 euro).

Account commerciali e d’intrattenimento

Amazon: 50 dollari ( 42,57 euro );

); Sephora: 11 dollari ( 9,37 euro );

); Airbnb: 130 dollari ( 110,68 euro );

); EpicGames: 55 dollari ( 46,83 );

); Steam: 80 dollari (76,62 euro).

La richiesta di dati italiani

Dunque, dentro questo mercato non tutte le identità hanno lo stesso peso. Quelle italiane sono fra le meno costose ma sono anche fra le più richieste, cosa che non è casuale e non dipende solo dal numero di account disponibili, ma dal tipo di accessi che quei dati permettono una volta acquistati. Gli italiani, per esempio, hanno un legame stretto con servizi finanziari e piattaforme utilizzate ogni giorno: home banking, carte, servizi digitali collegati all’identità reale.

Un pacchetto di dati italiani può quindi diventare una chiave per muoversi tra più sistemi, con meno ostacoli rispetto ad altri contesti dove i controlli sono più frammentati o meno integrati. C’è poi un aspetto legato alla credibilità dell’identità stessa: i dati associati a utenti europei, e in particolare italiani, vengono percepiti come più affidabili perché spesso collegati a documenti verificabili e a servizi che richiedono registrazioni complete. Questo rende quei dati più utili per attività che richiedono una certa coerenza tra informazioni personali, account e strumenti di pagamento.