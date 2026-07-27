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Dati personali, password e altro possono essere esposti se inseriti in un chatbot senza le dovute precauzioni. Ecco quali informazioni evitare di condividere e come proteggersi.

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La privacy è tutto quando si adopera l’intelligenza artificiale. Ogni prompt, domanda o precisazione inserita in un chatbot può infatti essere elaborata e, a seconda del servizio utilizzato, anche conservata per diverse finalità (miglioramento del modello, la personalizzazione delle risposte ecc.).

Il problema nasce quando un sistema di IA riesce ad accedere o viene indotto ad accedere a informazioni riservate, arrivando persino a trasmetterle a soggetti non autorizzati. Pur trattandosi di scenari non comuni, è bene conoscere fin da subito quali dati possono essere esposti e quali precauzioni adottare per ridurre il rischio.

Quali dati l’intelligenza artificiale può sottrarti

Intanto chiariamo fin da subito un punto. Nella quasi totalità dei casi l’intelligenza artificiale non “ruba” autonomamente i dati. Piuttosto, può essere manipolata da malintenzionati affinché divulghi informazioni sensibili a cui ha avuto accesso.

È il caso di ChatGPT Agent Mode, che sarebbe stato indotto attraverso un messaggio nascosto all’interno di una pagina web a copiare e inviare dati riservati verso un indirizzo controllato da un hacker. Oppure il caso di JadePuffer, anche se si tratta più di un ransomware gestito da un agente AI.

E qui la nostra domanda: quali dati potrebbe “rubarti” se venisse indotta? In primis, i dati personali, come codice fiscale, indirizzo di casa, numero di telefono, coordinate bancarie (IBAN), documenti d’identità e perfino dati sanitari, ad esempio se chiedi all’AI informazioni riguardanti una malattia.

A seguire, i contatti e-mail e social, qualora il chatbot disponga dell’autorizzazione ad accedere alla casella di posta elettronica o ad altre informazioni presenti online. Oppure le password e le credenziali di accesso, soprattutto se le inserisci nei prompt con l’intenzione di farle ricordare al chatbot di turno, o di ricevere assistenza nel loro recupero.

Altre informazioni a rischio sono ad esempio quelle aziendali: se sei un’impresa, può essere rischioso condividere con strumenti di IA strategie commerciali, bilanci, piani di sviluppo, procedure interne o informazioni coperte da segreto industriale.

Infine, i dati confessionali: informazioni estremamente personali come segreti legali, problemi familiari, ammissioni di colpa o qualsiasi altra dichiarazione intima. Tutti dati che il chatbot può registrare e archiviare, parola per parola.

I trucchi per evitare che l’IA possa sfruttare questi dati

Sebbene sia difficile proteggersi completamente nel caso in cui un sistema venga manipolato da attori esterni, non mancano i trucchi per ridurre sensibilmente i rischi durante l’utilizzo quotidiano dei chatbot.

Per prima cosa, è bene limitare i permessi concessi all’intelligenza artificiale, autorizzandola ad accedere esclusivamente ai dati strettamente necessari allo svolgimento di uno specifico compito.

Se occorre incollare documenti o testi, è bene anonimizzare le informazioni, sostituendo nomi di persone, aziende e località con riferimenti generici, come ad esempio “Azienda X” oppure “Utente Rossi”. Ed evitando anche di condividere con l’AI di turno password e credenziali.

Lo stesso vale per gli elementi identificativi: bisogna oscurare o modificare tutto, che si tratti di codici fiscali, numeri di telefono, coordinate bancarie o dati economici. Tanto basta solo sostituire i dati con sequenze di “X” oppure con valori fittizi.

Altro trucco (ma è più un consiglio) è quello di verificare le impostazioni del chatbot, disattivando, quando disponibile, l’utilizzo delle conversazioni per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Infine, la regola più importante rimane la stessa: essere sempre consapevoli delle informazioni che si inseriscono nei prompt. Ci vuole poco perché la nostra vita privata diventi solo una stringa per l’intelligenza artificiale, trattata come un qualsiasi dato senza fondamento e senza alcuna tutela.