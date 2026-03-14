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Perché i data center green sono sempre più diffusi? È una questione legata sia alla sostenibilità, sia alla reputazione dei servizi digitali, irrinunciabili ma inquinanti.

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I servizi digitali crescono a un ritmo impressionante: cloud, streaming, intelligenza artificiale e applicazioni online richiedono infrastrutture sempre più potenti. Dietro questa espansione si nasconde però un problema concreto: l’enorme consumo energetico dei data center che rendono possibile Internet. Per questo motivo aziende tecnologiche e operatori del settore stanno investendo nei data center green, strutture progettate per ridurre l’impatto ambientale senza sacrificare prestazioni e affidabilità. Non si tratta solo di risparmiare elettricità, ma di ripensare completamente il modo in cui funziona l’infrastruttura digitale globale.

Cosa sono i data center green

Con l’espressione data center green si indicano strutture informatiche progettate per minimizzare l’impatto ambientale. In pratica sono data center costruiti e gestiti con criteri di sostenibilità.

L’obiettivo è semplice solo in apparenza: mantenere la stessa capacità di elaborazione e archiviazione dei dati riducendo però consumo energetico, emissioni e sprechi di risorse.

Per riuscirci si interviene su diversi aspetti: efficienza dell’hardware, utilizzo di energie rinnovabili, sistemi di raffreddamento più intelligenti, gestione responsabile dell’acqua e programmi di riciclo dei componenti elettronici.

Tutti elementi che trasformano queste strutture nella base delle moderne infrastrutture digitali sostenibili.

Il consumo energetico dei data center

Il funzionamento di Internet non è affatto immateriale. Ogni ricerca online, ogni video in streaming o elaborazione di intelligenza artificiale viene eseguita in giganteschi edifici pieni di server.

Secondo numerose analisi del settore ICT, la quantità di energia necessaria per far funzionare queste infrastrutture continua a crescere con l’espansione dei servizi digitali.

Con il boom dell’AI e del cloud computing, la domanda di potenza di calcolo è destinata ad aumentare ulteriormente.

Ridurre il consumo energetico dei data center è quindi diventato un obiettivo strategico non solo per motivi ambientali ma anche economici. L’energia rappresenta una delle voci di costo principali per chi gestisce queste infrastrutture.

Come funzionano i data center sostenibili

Un concetto chiave per capire l’efficienza energetica di queste strutture è il PUE, acronimo di Power Usage Effectiveness. Questo indice misura quanta energia viene effettivamente utilizzata per il calcolo rispetto a quella necessaria per far funzionare l’intero edificio.

Un valore vicino a 1 indica una struttura molto efficiente: significa che quasi tutta l’elettricità alimenta direttamente i server.

Per raggiungere risultati migliori, i data center sostenibili adottano diverse strategie operative. Il design degli ambienti viene studiato per migliorare la circolazione dell’aria, mentre sistemi di monitoraggio continuo permettono di individuare rapidamente sprechi o inefficienze.

Anche la distribuzione dell’energia elettrica viene ottimizzata per ridurre perdite inutili.

Tecnologie ed efficienza

Una parte importante del lavoro riguarda l’hardware. I server più moderni sono progettati per offrire maggiore potenza di calcolo consumando meno energia.

Allo stesso tempo tecniche come la virtualizzazione permettono di eseguire più applicazioni su un numero ridotto di macchine fisiche. Questo significa meno dispositivi accesi e quindi meno energia richiesta.

Negli ultimi anni si stanno diffondendo anche strumenti di gestione basati su analisi dei dati.

Sistemi avanzati di controllo dell’infrastruttura informatica riescono a individuare carichi di lavoro poco efficienti e a ridistribuirli in modo più equilibrato.

Il raffreddamento intelligente

Uno dei fattori più energivori nei data center è il raffreddamento. I server generano grandi quantità di calore e devono essere mantenuti a temperature controllate per funzionare correttamente.

I data center green affrontano questo problema con soluzioni innovative. In alcune strutture viene utilizzato il cosiddetto free-air cooling, che sfrutta l’aria esterna quando le condizioni climatiche lo permettono. Altri operatori stanno adottando sistemi di raffreddamento a liquido, particolarmente efficaci per i server ad alta densità.

Anche la progettazione degli spazi interni contribuisce al risparmio energetico. Corridoi separati per aria calda e fredda e flussi d’aria ottimizzati permettono di ridurre notevolmente il lavoro degli impianti di climatizzazione.

Il ruolo dell’energia rinnovabile

Un elemento distintivo dei data center sostenibili è l’utilizzo crescente di fonti energetiche pulite.

Alcune strutture integrano direttamente impianti solari o eolici, mentre altre acquistano elettricità da progetti rinnovabili tramite accordi a lungo termine.

L’obiettivo di molte aziende tecnologiche è arrivare a un approvvigionamento energetico senza emissioni di carbonio per tutto il giorno. Questo significa coordinare il consumo energetico dei data center con la disponibilità di energia rinnovabile nelle diverse aree geografiche.

Una trasformazione strategica

La crescita dell’economia digitale rende inevitabile un aumento della domanda di potenza di

calcolo. I data center green rappresentano oggi uno degli strumenti più concreti per gestire questa espansione in modo responsabile.

Ridurre il consumo energetico, contenere le emissioni e ottimizzare le risorse significa rendere più sostenibile l’infrastruttura che sostiene Internet. Per molte aziende tecnologiche questa non è più solo una scelta ambientale, ma una decisione strategica che incide su costi, reputazione e capacità di innovare nel lungo periodo.