I data center hanno bisogno di grandi strutture e consumo energetico: come avviene la loro espansione, tra promesse non sempre mantenute agli occhi dei cittadini.

123RF

Negli Stati Uniti la crescita dei data center sta provocando tensioni inattese nelle comunità locali. Strutture gigantesche nate per alimentare cloud e intelligenza artificiale vengono costruite sempre più spesso in piccole città, dove promettono investimenti e sviluppo economico. Ma dietro questi progetti emergono proteste, conflitti politici e dubbi sull’impatto reale di tali infrastrutture. In alcune comunità si parla ormai apertamente di una nuova forma di colonizzazione digitale.

Il boom dei data center nelle aree rurali

La domanda globale di servizi digitali sta aumentando a un ritmo impressionante. Cloud computing, piattaforme online e applicazioni di intelligenza artificiale richiedono infrastrutture sempre più grandi e potenti per conservare ed elaborare dati.

Da qui la corsa alla costruzione di nuovi data center, spesso collocati in zone rurali dove il terreno costa meno e le amministrazioni locali sono più propense a offrire incentivi fiscali.

Una delle vicende più discusse riguarda Wilmington, una cittadina dell’Ohio. Qui Amazon Web Services ha proposto la costruzione di un enorme complesso tecnologico da circa 4 miliardi di dollari su oltre 200 ettari di terreno.

Il progetto, come riportato dal The Guardian, include la richiesta di un’esenzione dalle tasse sulla proprietà per trent’anni in cambio di investimenti nelle scuole e nelle infrastrutture locali.

Per le amministrazioni locali, che spesso dispongono di risorse limitate, proposte di questo tipo possono sembrare un’occasione irripetibile.

Promesse di sviluppo: la realtà sul territorio

Le grandi aziende tecnologiche presentano questi progetti come motori di crescita. Nel caso di Wilmington si parla di circa cento posti di lavoro permanenti e di stipendi complessivi per milioni di dollari l’anno.

Per comunità che hanno già vissuto crisi industriali, simili promesse possono essere molto persuasive. Wilmington, per esempio, nel 2009 fu colpita dalla chiusura di un hub logistico di DHL che eliminò oltre 8.000 posti di lavoro.

Non tutti però sono convinti che il bilancio sia davvero positivo. I residenti fanno notare che le strutture di archiviazione dati richiedono superfici enormi, consumano molta energia e generano un traffico costante di infrastrutture tecniche.

Il consumo energetico dei data center, infatti, è uno dei temi più discussi nella transizione digitale, perché queste strutture funzionano giorno e notte e richiedono sistemi di raffreddamento molto intensivi.

In alcune aree i cittadini temono anche effetti più immediati, come il rumore dei generatori di emergenza o la trasformazione di terreni agricoli in zone industriali.

Impatto sulle comunità locali

Il vero problema emerso negli ultimi anni è però politico e sociale. In diverse piccole città americane la costruzione di data center ha generato divisioni profonde tra cittadini e amministrazioni comunali.

A Port Washington, nel Wisconsin, una riunione del consiglio comunale dedicata a un progetto tecnologico si è conclusa con una rissa e tre arresti. In altre località sono state necessarie scorte di polizia durante le assemblee pubbliche. In un villaggio dell’Ohio, Ashville, il sindaco e un membro del consiglio si sono dimessi dopo le proteste della popolazione contro un nuovo impianto previsto nella zona.

Secondo molti residenti il problema non è solo urbanistico ma democratico. Alcuni accusano i propri rappresentanti di non aver consultato adeguatamente la comunità prima di approvare progetti così grandi.

In altri casi sono state avviate cause legali per presunte violazioni delle norme sulla trasparenza delle riunioni pubbliche.

La “colonizzazione digitale”

Questa tensione crescente ha alimentato una definizione suggestiva: colonizzazione digitale. Il termine viene usato da alcuni attivisti per descrivere la sensazione che grandi multinazionali tecnologiche stiano occupando territori periferici sfruttandone risorse e infrastrutture.

La sociologa Nicol Turner Lee, direttrice del Center for Technology Innovation della Brookings Institution, ha spiegato che spesso cittadini e aziende parlano due lingue diverse quando discutono di questi progetti.

Le imprese sottolineano i benefici economici, mentre i residenti guardano ai costi ambientali, energetici e sociali.

Nel mezzo restano le amministrazioni locali, chiamate a prendere decisioni su progetti che possono cambiare radicalmente il futuro delle loro comunità.

La crescita dei data center è uno degli effetti più visibili dell’economia digitale. Tuttavia, se il mondo online sembra immateriale, le infrastrutture che lo sostengono sono sempre più concrete. E quando arrivano nelle piccole città, il dibattito su sviluppo, energia e territorio diventa improvvisamente molto reale.