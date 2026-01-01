Perché e come i data center stanno conquistando il mondo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dall’AI al cloud, passando per investimenti miliardari e nuove sfide ambientali: perché i data center sono diventati il vero motore dell’economia digitale globale.

L’intelligenza artificiale, il cloud, le piattaforme digitali e la filiera software rappresentano oggi snodi centrali dell’economia tecnologica. Il settore dei data center sta attirando investimenti sempre più consistenti e un numero crescente di aziende punta su queste infrastrutture IT, che comprendono server, sistemi di storage e apparati di rete. Sam Altman, tra i cofondatori e primo amministratore delegato di OpenAI, Jensen Huang, CEO di Nvidia, Satya Nadella, alla guida di Microsoft, Larry Ellison, cofondatore di Oracle, e altri protagonisti del mondo tech condividono una convinzione netta: i data center costituiscono una delle basi su cui si giocherà il futuro dell’economia globale.

Cosa sono i data center?

I data center sono infrastrutture tecnologiche progettate per ospitare ed elaborare grandi volumi di dati e applicazioni digitali. Rappresentano il cuore invisibile dell’economia digitale: al loro interno risiedono i server, i sistemi di archiviazione e le reti che rendono possibili servizi ormai quotidiani come siti web, cloud computing, streaming video, e-commerce, social network, piattaforme aziendali e intelligenza artificiale.

Dal punto di vista strutturale, un data center è composto da sale server attrezzate con rack ad alta densità, collegate a reti ad altissima velocità e supportate da sistemi avanzati di alimentazione e raffreddamento. L’obiettivo è garantire continuità operativa e prestazioni elevate, anche in presenza di guasti o improvvisi picchi di traffico.

Il passato e il futuro dei data center

I data center hanno attraversato una profonda trasformazione nel corso degli ultimi decenni, evolvendosi di pari passo con la storia dell’informatica. Le loro origini risalgono alla seconda metà del Novecento, quando i primi computer mainframe occupavano intere stanze ed erano accessibili soltanto a grandi organizzazioni. Si trattava di ambienti altamente controllati, costosi da mantenere e gestiti da personale altamente specializzato.

Negli anni Ottanta e Novanta, con la diffusione dei server e delle reti locali, i data center iniziarono ad assumere una forma più moderna. Nacquero le prime sale server aziendali, dedicate alla gestione di database interni e applicazioni proprietarie.

Negli ultimi quindici anni, l’avvento del cloud computing ha innescato una nuova rivoluzione. I data center, che oggi ospitano milioni di server e supportano servizi digitali utilizzati quotidianamente da miliardi di persone, sono diventati sempre più grandi e automatizzati.

Guardando al futuro, queste infrastrutture saranno sempre più influenzate da tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, i big data e l’Internet of Things, ridefinendo ulteriormente il loro ruolo strategico.

L’era dei data center per l’intelligenza artificiale: infrastrutture e nuovi equilibri globali

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale non si gioca più soltanto sul piano del software o degli algoritmi, ma su quello delle infrastrutture fisiche. I data center dedicati all’AI stanno diventando il vero baricentro dell’innovazione tecnologica contemporanea.

A guidare questa trasformazione sono grandi attori globali come OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle e SoftBank, impegnati in investimenti senza precedenti nella costruzione di nuove infrastrutture pensate specificamente per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale.

Stargate: il simbolo di una nuova ambizione industriale

Il progetto Stargate rappresenta l’espressione più avanzata di questa visione. Nato come evoluzione di una collaborazione nel supercalcolo, si è progressivamente trasformato in un piano infrastrutturale di dimensioni storiche: una rete di data center dedicati all’AI, progettata per sostenere lo sviluppo e l’addestramento dei modelli più avanzati.

Costi ambientali e rischio di sovraespansione

Questa corsa all’intelligenza artificiale, tuttavia, non è priva di conseguenze. I data center di nuova generazione pongono sfide concrete legate ai consumi energetici elevatissimi, all’uso intensivo dell’acqua per il raffreddamento, all’impatto sul territorio e all’entità degli investimenti richiesti, con il rischio di una possibile sovraespansione.

L’intelligenza artificiale appare ormai irreversibile: la sua adozione è diffusa e un ritorno a un mondo “pre-AI” non è realistico. Resta però aperta una questione cruciale, destinata a segnare il prossimo futuro del settore: la velocità e l’ampiezza di questi investimenti sono davvero sostenibili nel lungo periodo?