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La corsa ai data center per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti scatena conflitti politici locali e ripensa le priorità delle amministrazioni.

Comunità e amministratori si scontrano per bollette in aumento, inquinamento e impatti sanitari, con proteste e moratorie che bloccano progetti.

Il vuoto normativo mette in difficoltà i regolatori: incentivi e linee guida volontarie alimentano diffidenza per privilegi a grandi aziende.

Il boom dell’intelligenza artificiale richiede una quantità senza precedenti di infrastrutture fisiche, scatenando negli Stati Uniti una vera e propria battaglia politica e sociale. Tra bollette della luce alle stelle, proteste locali per l’inquinamento e inedite alleanze trasversali tra democratici e repubblicani, la corsa ai data center sta ridisegnando le priorità dei governi locali e costringendo le amministrazioni a ripensare i limiti dello sviluppo tecnologico.

La febbre dei server e il caos politico

Negli Stati Uniti la corsa alla costruzione di nuovi impianti per l’intelligenza artificiale sta ridisegnando le mappe del consenso elettorale.

Negli uffici della Silicon Valley si pianificano investimenti colossali, basti pensare che i quattro principali colossi tecnologici spenderanno circa 700 miliardi di dollari in infrastrutture per l’AI solo quest’anno.

Sul territorio, però, la realtà si scontra con le preoccupazioni delle comunità locali. Attualmente il Paese ospita circa 4.200 strutture operative, che rappresentano il 40% del totale mondiale, ma i piani per edificarne altre migliaia hanno aperto un dibattito feroce che unisce schieramenti politici storicamente rivali.

Il caso emblematico si sta consumando in Pennsylvania, dove il governatore democratico Josh Shapiro spinge per una crescita rapida nel nome della supremazia tecnologica, scontrandosi però con una resistenza bipartisan.

La senatrice democratica locale Katie Muth ha proposto una moratoria di tre anni per bloccare le strutture giganti da oltre 20 megawatt. Sul fronte opposto, la repubblicana Stacy Garrity ha cavalcato la protesta invocando una pausa per valutare l’impatto sul territorio.

Le posizioni tradizionali si sono ribaltate: un governatore progressista difende la deregulation industriale mentre l’opposizione conservatrice chiede tutele comunitarie, mostrando come i nodi legati allo sviluppo digitale sfuggano alle vecchie logiche di partito.

Le preoccupazioni dei cittadini tra bollette e salute

L’opposizione dei residenti non è un’astratta resistenza al progresso, ma poggia su dati concreti che toccano la vita quotidiana.

Secondo un sondaggio di Emerson College, il 42% dei cittadini della Pennsylvania non vuole un impianto vicino a casa, una tendenza confermata su scala nazionale da Gallup, che rileva come ben sette americani su dieci siano contrari a questi insediamenti nelle proprie aree.

I motivi principali risiedono nel consumo energetico dell’intelligenza artificiale e nelle sue ricadute economiche: i dati federali mostrano che in Pennsylvania le tariffe elettriche sono aumentate del 20% tra novembre 2024 e novembre 2025, uno dei rincari più alti di tutta la nazione.

Accanto al portafoglio c’è il tema della salute e della vivibilità. A East Vincent, il progetto per un complesso da quasi due milioni di piedi quadrati alimentato a gas metano ha mobilitato la popolazione.

I cittadini temono l’inquinamento atmosferico dei generatori di emergenza e i rumori costanti, criticità pesanti se si considera la vicinanza a un centro per veterani di guerra affetti da disturbo da stress post-traumatico.

Anche nella cittadina di Archbald le proteste sono state così aspre da spingere tre membri della commissione urbanistica locale alle dimissioni per motivi di sicurezza.

Regole per un settore senza freni

Il vero problema è che la velocità della tecnologia ha colto le istituzioni impreparate. Gli esperti dell’Union of Concerned Scientists evidenziano che i regolatori stanno faticando a gestire la situazione poiché non esistono quadri normativi nati espressamente per pesi massimi di questa portata.

Di fronte al vuoto legislativo, il governatore Shapiro ha varato delle linee guida volontarie che offrono incentivi fiscali e burocrazia snella solo alle aziende che scelgono fonti pulite e presentano piani di assunzione locali.

Tuttavia, i documenti emersi tramite l’accesso agli atti mostrano che colossi come Amazon Web Services hanno potuto visionare tali regole in anteprima, alimentando la diffidenza dei cittadini che si sentono esclusi dalle decisioni sul futuro del proprio territorio.