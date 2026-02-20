Dashcam doppia con grandangolo e visione notturna, prezzo mai visto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta da prendere al volo su Amazon per la Miden S7, una dashcam doppia che unisce praticità e protezione su strada. Con uno sconto del 45% scende a 43,99€, con un risparmio di circa 36€ rispetto al prezzo di listino. Le registrazioni risultano nitide in ogni momento della giornata, l’angolo di copertura è ampio e le principali funzioni di sicurezza lavorano in modo automatico quando serve. L’installazione è semplice, la dotazione è completa (inclusa la scheda SD da 64GB) e lo schermo IPS da 3.2" rende tutto immediato. Per i dettagli e l’acquisto diretto: scopri l’offerta.

In breve, è una soluzione affidabile e conveniente per aumentare la sicurezza in auto: copre fronte e retro, registra con chiarezza anche di notte e integra funzioni utili come G‑Sensor, monitor di parcheggio e registrazione in loop senza intoppi nella gestione dei file.

Miden S7: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Miden S7 è in offerta a 43,99€ con uno sconto del 45%. Il taglio è consistente e corrisponde a un risparmio di circa 36€, rendendo questa dashcam una scelta particolarmente allettante per chi vuole migliorare la sicurezza del veicolo senza spendere troppo.

Il prezzo attuale comprende una dotazione ricca fin da subito, compresa la scheda microSD da 64GB, così puoi iniziare a registrare immediatamente senza acquisti aggiuntivi.

Miden S7: le caratteristiche tecniche

La Miden S7 registra in 2.5K (1600P) frontale e 1080P posteriore, per filmati dettagliati di giorno e di notte. L’ampia copertura combinata arriva a 336° (176° frontale + 160° posteriore) così riduci i punti ciechi e leggi meglio segnali e targhe. Lo schermo IPS da 3.2" semplifica controlli e inquadrature, mentre la scocca in lega di alluminio migliora dissipazione del calore e robustezza.

Grazie all’apertura f/1.5, al sensore CMOS 1/2.7" e alle tecnologie WDR/HDR, la visione notturna è superiore allo standard. Il G‑Sensor a tre assi blocca automaticamente i filmati in caso di urti, la registrazione in loop gestisce lo spazio in modo intelligente e il monitor di parcheggio protegge l’auto anche a motore spento.

La dotazione comprende scheda SD da 64GB, lettore di schede USB, supporto a ventosa, cavi e caricatore auto: tutto l’occorrente per il montaggio su parabrezza con connettività USB. Sotto il cofano lavorano un sensore Sony STARVIS IMX498 e un processore Novatek per colori accurati e fluidità. Non manca una garanzia di 10 anni con supporto tecnico a vita.

