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WOLFANG Dash Cam Auto, telecamera da cruscotto 2.5K con WiFi, grandangolo 170° e visione notturna avanzata è in sconto del 34%.

Amazon

L’offerta su Amazon rende questa WOLFANG Dash Cam Auto particolarmente interessante: grazie a uno sconto del 34%, la telecamera da cruscotto 2.5K diventa una soluzione accessibile per chi vuole registrare ogni viaggio con buona qualità video e funzioni di sicurezza extra, senza spendere cifre esagerate.

WOLFANG Dash Cam Auto

Questa dash cam è pensata per offrire immagini nitide sia di giorno sia di notte, grazie alla risoluzione 2.5K 1440P, all’ampio obiettivo grandangolare da 170° e alla combinazione di lente F1.8, WDR e tecnologie avanzate di visione notturna. La registrazione in loop, il G-Sensor e il monitor di parcheggio completano un pacchetto orientato alla sicurezza, rendendo il prodotto adatto a chi desidera una protezione continua del veicolo e la conservazione automatica delle prove video.

WOLFANG Dash Cam Auto in offerta: sconto del 34% e prezzo sotto i 35 euro

La promozione attiva su Amazon porta il prezzo della WOLFANG Dash Cam Auto a 32,99€, con uno sconto del 34% rispetto al listino. Considerando la dotazione di funzioni – dalla registrazione in 2.5K 1440P al WiFi integrato per il controllo via app – il costo si posiziona nella fascia bassa del mercato, rendendola competitiva rispetto a molte dash cam entry-level meno complete. Grazie a questa offerta puoi portarti a casa la WOLFANG Dash Cam Auto con sconto del 34% e dotarti di una soluzione efficace per monitorare i tuoi spostamenti quotidiani e i viaggi più lunghi.

La videocamera supporta la registrazione continua con sovrascrittura automatica, così non devi preoccuparti di liberare spazio, mentre i file importanti vengono salvati in modo sicuro sulla scheda microSD inclusa da 32GB (espandibile fino a 128GB, classe 10 o superiore). L’acquisto beneficia delle consuete tutele offerte da Amazon, tra cui consegna rapida e possibilità di reso secondo le policy standard della piattaforma.

La dash cam WOLFANG con il WiFi integrato e la visione notturna potenziata

La dash cam di WOLFANG punta molto sulla praticità d’uso: il modulo WiFi integrato consente di collegare la videocamera allo smartphone tramite l’app dedicata Viidure, disponibile per dispositivi iOS e Android. Da qui puoi visualizzare e riprodurre i filmati, scaricare i video che ti interessano, modificarli e condividerli rapidamente con un solo tocco, ad esempio in caso di necessità assicurative o per conservare i momenti più significativi del viaggio.

Dal punto di vista video, la risoluzione frontale 2.5K 1440P combinata con il grandangolo da 170° copre un’ampia porzione di strada e riduce i punti ciechi, mentre l’ottica a 6 lenti in vetro, l’ampia apertura F1.8, l’esposizione automatica e il WDR lavorano insieme per restituire immagini dettagliate anche in condizioni complesse, come la guida notturna, la pioggia o le situazioni ad alto contrasto. La tecnologia di visione notturna a infrarossi aiuta a leggere meglio targhe e cartelli stradali quando la luce è ridotta.

Tra le funzioni di sicurezza spiccano la registrazione in loop, che sovrascrive i file più vecchi con i nuovi, e il G-Sensor, che rileva urti o brusche variazioni di movimento e blocca automaticamente i video rilevanti per evitare che vengano cancellati. Il monitor di parcheggio (per il quale è richiesto un kit di cablaggio dedicato, non incluso) permette alla dash cam di sorvegliare l’auto anche da ferma, attivandosi in caso di movimenti sospetti o impatti sul veicolo.

La videocamera supporta schede microSD ad alta resistenza da 16GB a 128GB e arriva già con una scheda da 32GB inclusa, così è pronta all’uso fin da subito. Il brand offre inoltre una garanzia di 12 mesi, estendibile fino a 36 mesi registrando il prodotto entro 7 giorni, oltre a supporto tecnico a vita e canali di contatto diretti per eventuali richieste o accessori aggiuntivi.

WOLFANG Dash Cam Auto

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