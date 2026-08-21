Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Chi guida tutti i giorni sa quanto possa bastare un attimo per ritrovarsi coinvolto in un sinistro e avere bisogno di prove video chiare. In questo momento la WOLFANG Dash Cam Auto 1440P è proposta con uno sconto del 40%, permettendoti di avere una registrazione ad alta definizione dei tuoi viaggi spendendo molto meno del solito.

WOLFANG Dash Cam Auto 1440P 29,99 € -40% 49,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Questa dash cam punta tutto su qualità dell’immagine e funzioni pensate per la sicurezza quotidiana alla guida. La risoluzione 2.5K, l’ampio grandangolo, la visione notturna ottimizzata e le modalità come registrazione in loop, sensore G e monitoraggio del parcheggio la rendono una compagna affidabile sia in città sia in autostrada, con file facilmente gestibili da smartphone grazie al WiFi integrato.

WOLFANG Dash Cam Auto 1440P in offerta: sconto del 40% e prezzo sotto i 30 euro

In questa fase di promo la WOLFANG Dash Cam Auto 1440P scende a 29,99€ grazie allo sconto del 40%, una cifra particolarmente aggressiva per una telecamera da cruscotto con risoluzione 2.5K e WiFi integrato. Si posiziona tra le soluzioni più accessibili della sua fascia con queste caratteristiche, ideale se vuoi proteggerti alla guida senza investire cifre importanti. A questo prezzo puoi portarti a casa la WOLFANG Dash Cam Auto 1440P a soli 29,99€, beneficiando della consueta gestione di spedizioni e resi di Amazon, compresi i vantaggi extra se sei iscritto a Prime.

Amazon

Approfitta dell’offerta sulla WOLFANG Dash Cam Auto

La dash cam WOLFANG con la risoluzione 2.5K e la visione notturna avanzata

Se temi di ritrovarti senza prove in caso di incidente o di danni in sosta, una dash cam pensata per vedere bene di giorno e di notte può fare davvero la differenza.

Risoluzione 2.5K (1440p/30fps) : registra la strada con un livello di dettaglio superiore al classico Full HD, così targhe e segnali risultano più leggibili quando devi rivedere le immagini.

: registra la strada con un livello di dettaglio superiore al classico Full HD, così targhe e segnali risultano più leggibili quando devi rivedere le immagini. Grandangolo da 170° e apertura F1.8 : l’ampio campo visivo copre gran parte delle corsie e dei lati, riducendo i punti ciechi, mentre l’apertura luminosa aiuta a mantenere l’immagine chiara anche in condizioni di luce difficile.

: l’ampio campo visivo copre gran parte delle corsie e dei lati, riducendo i punti ciechi, mentre l’apertura luminosa aiuta a mantenere l’immagine chiara anche in condizioni di luce difficile. Visione notturna WDR e lenti in vetro : la combinazione di lenti di qualità, ampia gamma dinamica ed esposizione regolabile permette riprese più equilibrate tra zone scure e fari abbaglianti, utile per chi guida spesso al buio o con pioggia.

: la combinazione di lenti di qualità, ampia gamma dinamica ed esposizione regolabile permette riprese più equilibrate tra zone scure e fari abbaglianti, utile per chi guida spesso al buio o con pioggia. Registrazione in loop e sensore G : la dash cam sovrascrive automaticamente i video più vecchi, ma blocca e protegge quelli importanti in caso di urti rilevati dal G-Sensor, così le clip cruciali non vanno perse.

: la dash cam sovrascrive automaticamente i video più vecchi, ma blocca e protegge quelli importanti in caso di urti rilevati dal G-Sensor, così le clip cruciali non vanno perse. Monitor di parcheggio e rilevamento del movimento : quando attivata con l’apposito kit di alimentazione, la videocamera può sorvegliare l’auto anche da ferma, registrando se rileva movimenti o impatti durante la sosta.

: quando attivata con l’apposito kit di alimentazione, la videocamera può sorvegliare l’auto anche da ferma, registrando se rileva movimenti o impatti durante la sosta. WiFi integrato e app mobile : puoi collegare lo smartphone, gestire e scaricare i video direttamente dall’app su iOS o Android senza togliere la microSD, condividendo rapidamente i filmati quando serve.

: puoi collegare lo smartphone, gestire e scaricare i video direttamente dall’app su iOS o Android senza togliere la microSD, condividendo rapidamente i filmati quando serve. Supporto microSD ad alta resistenza: compatibile con schede da 16 GB a 128 GB di classe 10 o superiore, così puoi scegliere lo spazio più adatto alla durata delle tue registrazioni quotidiane.

WOLFANG Dash Cam Auto 1440P 29,99 € -40% 49,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

WOLFANG Dash Cam Auto 1440P, offerta lampo a 29,99€: approfitta subito prima che le scorte finiscano.

FAQ La WOLFANG Dash Cam Auto 1440P registra anche di notte in modo chiaro? Sì, grazie alla risoluzione 2.5K, all’apertura F1.8 e alla visione notturna WDR offre immagini più nitide anche al buio. La dash cam WOLFANG ha il WiFi per collegarsi allo smartphone? Sì, integra il WiFi e tramite app su iOS e Android puoi vedere, scaricare e gestire i video direttamente dal telefono. Che tipo di scheda di memoria serve per la WOLFANG Dash Cam Auto 1440P? È compatibile con schede microSD ad alta resistenza di classe 10 o superiore, da 16 GB fino a 128 GB. La WOLFANG Dash Cam Auto 1440P supporta il monitoraggio del parcheggio? Sì, offre modalità di monitor di parcheggio e rilevamento del movimento, attivabili con un kit di cablaggio dedicato non incluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.