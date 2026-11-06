La dash cam iZEEKER 4K oggi costa meno della metà: affare per tutti
La doppia dash cam iZEEKER con telecamera anteriore e posteriore e GPS, è in offerta con sconto del 52%. Non farti sfuggire questa occasione.
In caso di urti o imprevisti nel traffico, avere una registrazione del viaggio può aiutare a ricostruire ciò che è accaduto. La iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto è disponibile con uno sconto del 52%.
La doppia telecamera registra davanti e dietro, mentre il GPS integrato associa ai filmati dati come percorso, posizione e velocità. Il sensore Sony STARVIS 2 e la tecnologia WDR sono pensati per offrire riprese più chiare anche di notte, in galleria o in condizioni di luce difficili. Grazie al Wi-Fi a 5,8 GHz puoi gestire i video dall’app Viidure senza togliere la scheda di memoria; il display IPS da 3,69 pollici permette anche di rivederli direttamente sulla dash cam.
Dash cam iZEEKER 4K+4K in offerta: sconto del 52%
Con il ribasso indicato del 52%, la dash cam iZEEKER è proposta a 94,99 euro. La configurazione con telecamera anteriore e posteriore e GPS integrato offre diverse funzioni per registrare e consultare i tragitti. Il prezzo di altri prodotti della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, l’eventuale uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime e i tempi per il reso non sono specificati tra le informazioni disponibili. Puoi trovare la iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto con sconto del 52%.
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La dash cam anteriore e posteriore con STARVIS 2 e GPS integrato
Per chi vuole registrare ciò che accade durante la guida e ritrovare facilmente le riprese, questa dash cam riunisce copertura su due lati e strumenti per rivedere i filmati:
- Riprese anteriori e posteriori: il campo visivo di 170° davanti e 130° dietro permette di registrare una porzione ampia della strada. Le riprese aiutano a documentare targhe, segnali e condizioni del traffico durante gli spostamenti.
- Sensore Sony STARVIS 2 e tecnologia WDR: sono pensati per migliorare la leggibilità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, per esempio di notte o in galleria.
- GPS integrato: registra velocità, percorso e posizione insieme ai video. Puoi consultare questi dati tramite l’app Viidure via Wi-Fi o con GXPlayer su computer Windows e Mac.
- Wi-Fi a 5,8 GHz e app Viidure: consente di visualizzare, scaricare e gestire le registrazioni da smartphone iOS e Android senza rimuovere la scheda. Il display IPS da 3,69 pollici permette di rivedere i filmati anche sulla telecamera.
- Monitoraggio parcheggio e G-sensor: il sensore rileva gli urti e blocca i filmati importanti; la registrazione in loop sovrascrive i file meno recenti non protetti. Per il monitoraggio parcheggio 24 ore serve un hardwire kit compatibile, non incluso.
- Supporto per scheda microSD: la scheda necessaria per registrare non è inclusa. Per una registrazione continua è consigliata una microSD U3 high-endurance.
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FAQ
No, la scheda microSD necessaria per registrare non è inclusa. Per registrazioni continue è consigliata una scheda U3 high-endurance.
Puoi collegare la dash cam tramite Wi-Fi a 5,8 GHz e gestire i video con l’app Viidure per iOS e Android.
È previsto il monitoraggio parcheggio, ma per la funzione 24 ore serve un hardwire kit compatibile, non incluso.
Registra velocità di guida, percorso e dati di posizione, sincronizzandoli con le riprese video.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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