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La dash cam iZEEKER 4K oggi costa meno della metà: affare per tutti

La doppia dash cam iZEEKER con telecamera anteriore e posteriore e GPS, è in offerta con sconto del 52%. Non farti sfuggire questa occasione.

4 min di lettura

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Redazione

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iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto anteriore e posteriore Amazon

In caso di urti o imprevisti nel traffico, avere una registrazione del viaggio può aiutare a ricostruire ciò che è accaduto. La iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto è disponibile con uno sconto del 52%.

La doppia telecamera registra davanti e dietro, mentre il GPS integrato associa ai filmati dati come percorso, posizione e velocità. Il sensore Sony STARVIS 2 e la tecnologia WDR sono pensati per offrire riprese più chiare anche di notte, in galleria o in condizioni di luce difficili. Grazie al Wi-Fi a 5,8 GHz puoi gestire i video dall’app Viidure senza togliere la scheda di memoria; il display IPS da 3,69 pollici permette anche di rivederli direttamente sulla dash cam.

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Dash cam iZEEKER 4K+4K in offerta: sconto del 52%

Con il ribasso indicato del 52%, la dash cam iZEEKER è proposta a 94,99 euro. La configurazione con telecamera anteriore e posteriore e GPS integrato offre diverse funzioni per registrare e consultare i tragitti. Il prezzo di altri prodotti della stessa fascia, le opzioni di pagamento a rate, l’eventuale uso di coupon, la scadenza della promozione, i benefici Prime e i tempi per il reso non sono specificati tra le informazioni disponibili. Puoi trovare la iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto con sconto del 52%.

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La dash cam anteriore e posteriore con STARVIS 2 e GPS integrato

Per chi vuole registrare ciò che accade durante la guida e ritrovare facilmente le riprese, questa dash cam riunisce copertura su due lati e strumenti per rivedere i filmati:

  • Riprese anteriori e posteriori: il campo visivo di 170° davanti e 130° dietro permette di registrare una porzione ampia della strada. Le riprese aiutano a documentare targhe, segnali e condizioni del traffico durante gli spostamenti.
  • Sensore Sony STARVIS 2 e tecnologia WDR: sono pensati per migliorare la leggibilità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, per esempio di notte o in galleria.
  • GPS integrato: registra velocità, percorso e posizione insieme ai video. Puoi consultare questi dati tramite l’app Viidure via Wi-Fi o con GXPlayer su computer Windows e Mac.
  • Wi-Fi a 5,8 GHz e app Viidure: consente di visualizzare, scaricare e gestire le registrazioni da smartphone iOS e Android senza rimuovere la scheda. Il display IPS da 3,69 pollici permette di rivedere i filmati anche sulla telecamera.
  • Monitoraggio parcheggio e G-sensor: il sensore rileva gli urti e blocca i filmati importanti; la registrazione in loop sovrascrive i file meno recenti non protetti. Per il monitoraggio parcheggio 24 ore serve un hardwire kit compatibile, non incluso.
  • Supporto per scheda microSD: la scheda necessaria per registrare non è inclusa. Per una registrazione continua è consigliata una microSD U3 high-endurance.

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Approfitta ora dello sconto del 52% sulla iZEEKER 4K+4K Dash Cam Auto.

FAQ

La dash cam iZEEKER include una scheda microSD?

No, la scheda microSD necessaria per registrare non è inclusa. Per registrazioni continue è consigliata una scheda U3 high-endurance.

Come si trasferiscono i filmati sullo smartphone?

Puoi collegare la dash cam tramite Wi-Fi a 5,8 GHz e gestire i video con l’app Viidure per iOS e Android.

La dash cam registra anche quando l’auto è parcheggiata?

È previsto il monitoraggio parcheggio, ma per la funzione 24 ore serve un hardwire kit compatibile, non incluso.

Quali dati registra il GPS integrato?

Registra velocità di guida, percorso e dati di posizione, sincronizzandoli con le riprese video.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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