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Code infinite, micro tamponamenti e parcheggi affollati rendono sempre più importante avere una testimonianza video chiara di ciò che accade alla tua auto. In questi giorni la GKU Dash Cam Auto 4K UHD 2160P è proposta con uno sconto del 42%, una soluzione compatta che registra in alta definizione e ti aiuta a tutelarti in caso di incidenti o contestazioni su strada.

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Questa dash cam frontale combina risoluzione 4K, ampio angolo di visione e una gestione della luce studiata per garantire riprese leggibili sia di giorno sia di notte. Il design è molto discreto e non intralcia la guida, mentre le funzioni intelligenti come la registrazione in loop, il G-Sensor per bloccare automaticamente i video in caso di urti e la modalità parcheggio 24 ore offrono una protezione continua al veicolo, anche quando è fermo.

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La promozione su GKU Dash Cam Auto 4K UHD 2160P porta il prezzo a soli 40,49€, grazie a uno sconto del 42% sul listino, rendendola particolarmente competitiva tra le dash cam 4K della stessa fascia. A questa cifra hai una telecamera da cruscotto con registrazione Ultra HD 2160p, visione notturna avanzata e WiFi integrato, ideale per chi vuole una soluzione completa senza spendere come per i modelli top di gamma.

Essendo un prodotto venduto su Amazon, puoi approfittare della spedizione veloce e dei consueti servizi post-vendita, inclusa la gestione semplificata del reso entro i termini previsti dalla piattaforma. In questo momento la GKU Dash Cam Auto 4K UHD 2160P è disponibile con uno sconto del 42%, un taglio di prezzo che rende l’acquisto particolarmente interessante se stai valutando di dotare l’auto di una dash cam affidabile.

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Approfitta subito dell’offerta sulla GKU Dash Cam Auto 4K UHD 2160P

La dash cam GKU con la registrazione 4K e la visione notturna avanzata

Se ti sposti spesso in auto, di giorno e di notte, una dash cam frontale come questa può diventare un alleato prezioso per avere prove video dettagliate in qualsiasi situazione, dalla viabilità cittadina alle lunghe percorrenze su autostrada.

Registrazione Ultra HD 4K (3840×2160) : la risoluzione elevata e la lente a 6 vetri consentono di leggere meglio targhe e segnali, utile in caso di sinistri o contestazioni.

: la risoluzione elevata e la lente a 6 vetri consentono di leggere meglio targhe e segnali, utile in caso di sinistri o contestazioni. Ampio angolo di 170° e apertura F1.8 : copertura molto ampia davanti al veicolo e maggiore quantità di luce sul sensore, per ridurre gli angoli ciechi e migliorare la qualità dell’immagine.

: copertura molto ampia davanti al veicolo e maggiore quantità di luce sul sensore, per ridurre gli angoli ciechi e migliorare la qualità dell’immagine. WiFi integrato e app GKU GO : puoi vedere e scaricare i filmati direttamente sullo smartphone, condividendo rapidamente le clip quando devi mostrarle a un assicuratore o alle forze dell’ordine.

: puoi vedere e scaricare i filmati direttamente sullo smartphone, condividendo rapidamente le clip quando devi mostrarle a un assicuratore o alle forze dell’ordine. Tecnologia WDR per la visione notturna : bilancia automaticamente l’esposizione e riduce il rumore, così le scene restano leggibili anche su strade poco illuminate o con fari abbaglianti.

: bilancia automaticamente l’esposizione e riduce il rumore, così le scene restano leggibili anche su strade poco illuminate o con fari abbaglianti. Modalità parcheggio 24 ore e Time Lapse : la dash cam può monitorare l’auto anche quando è spenta, registrando con frame rate ridotto per risparmiare energia (richiede kit di collegamento diretto non incluso).

: la dash cam può monitorare l’auto anche quando è spenta, registrando con frame rate ridotto per risparmiare energia (richiede kit di collegamento diretto non incluso). Registrazione in loop e G-Sensor : i video meno recenti vengono sovrascritti automaticamente, mentre in caso di urti i filmati importanti vengono bloccati e non si cancellano.

: i video meno recenti vengono sovrascritti automaticamente, mentre in caso di urti i filmati importanti vengono bloccati e non si cancellano. Design compatto 7,6x3x4 cm con supporto rotabile : si integra facilmente dietro lo specchietto retrovisore, resta poco visibile dall’esterno e non ostacola il campo visivo.

: si integra facilmente dietro lo specchietto retrovisore, resta poco visibile dall’esterno e non ostacola il campo visivo. Avvisi vocali personalizzabili: notifiche audio chiare ti segnalano in tempo reale l’avvio della registrazione, eventuali errori della scheda SD o collisioni rilevate.

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FAQ La dash cam GKU registra davvero in 4K? Sì, la GKU Dash Cam Auto D200 registra in risoluzione Ultra HD 4K 3840x2160 con lente a 6 vetri. Posso usare lo smartphone per vedere i video della dash cam GKU? Sì, grazie al WiFi integrato puoi collegarti via app GKU GO su Android e iOS per visualizzare e scaricare i filmati. La dash cam GKU funziona anche di notte? Sì, utilizza tecnologia WDR, lente F1.8 e sistema a 6 vetri per migliorare la visibilità e i dettagli in condizioni di scarsa luce. Serve una scheda di memoria specifica per la dash cam GKU? È compatibile con MicroSD fino a 256 GB; è consigliato usare schede Classe 10 o superiore di marchi come Samsung o SanDisk.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.