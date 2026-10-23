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In caso di incidente, avere una registrazione chiara può aiutare a ricostruire quanto è successo e a conservare dettagli importanti della strada. La dash cam Avylet è proposta con uno sconto del 30%.

Il sistema registra con una doppia dash cam, con ripresa anteriore fino a 4K e posteriore a 1080P, e include una scheda di memoria da 64 GB già preinstallata. La connessione Wi-Fi permette di usare l’app Avylet per vedere le immagini, riprodurle e condividerle dallo smartphone, senza abbonamento. Tra le funzioni ci sono anche la registrazione in loop e il sensore G, che protegge i video bloccati in caso di collisione. L’apertura F1.6 e la tecnologia WDR sono pensate per migliorare la resa delle riprese notturne.

Avylet Dash Cam Auto in offerta: doppio sconto

Con un prezzo indicato di 69,99 euro e uno sconto del 30%, questa dash cam offre registrazione anteriore in 4K, ripresa posteriore in 1080P e scheda da 64 GB inclusa. Puoi anche aggiungere un coupon del 20% che fa scendere il prezzo a soli 55 euro.. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, la possibilità di pagare a rate, l’accesso ai vantaggi Prime o i tempi di reso. Per consultare la disponibilità, puoi verificare la Avylet Dash Cam Auto con il 30% di sconto.

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La dash cam Avylet con doppia ripresa 4K/2.5K e Wi-Fi 5 GHz

Per chi desidera documentare il viaggio e gestire le registrazioni dallo smartphone, queste funzioni possono rendere più pratico l’uso quotidiano:

Doppia registrazione 4K/2.5K + 1080P : la dash cam registra dettagli come targhe e segnali stradali, così i filmati possono essere utili per ricostruire un incidente.

: la dash cam registra dettagli come targhe e segnali stradali, così i filmati possono essere utili per ricostruire un incidente. Scheda da 64 GB inclusa : è preinstallata, per iniziare a registrare senza dover acquistare subito una scheda di memoria separata.

: è preinstallata, per iniziare a registrare senza dover acquistare subito una scheda di memoria separata. Wi-Fi e app gratuita senza abbonamento : permette di guardare le riprese, riprodurle e condividerle dal telefono, oltre a modificare le impostazioni e ricevere aggiornamenti OTA.

: permette di guardare le riprese, riprodurle e condividerle dal telefono, oltre a modificare le impostazioni e ricevere aggiornamenti OTA. Registrazione in loop e sensore G : quando la memoria è piena, i video meno recenti vengono sovrascritti, mentre quelli bloccati dopo una collisione vengono protetti.

: quando la memoria è piena, i video meno recenti vengono sovrascritti, mentre quelli bloccati dopo una collisione vengono protetti. Funzioni ADAS e monitoraggio parcheggio : gli avvisi ADAS richiedono modulo GPS e calibrazione; il monitoraggio a veicolo spento richiede un kit di cablaggio aggiuntivo, non incluso.

: gli avvisi ADAS richiedono modulo GPS e calibrazione; il monitoraggio a veicolo spento richiede un kit di cablaggio aggiuntivo, non incluso. Apertura F1.6 e tecnologia WDR: regolano la raccolta della luce e l’esposizione per ottenere immagini più leggibili nelle riprese notturne.

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FAQ La dash cam Avylet include una scheda di memoria? Sì, nella confezione è inclusa una scheda da 64 GB preinstallata. Come si collegano la dash cam e lo smartphone? La dash cam si collega tramite Wi-Fi all’app gratuita Avylet, senza abbonamento. Il monitoraggio del parcheggio funziona senza accessori aggiuntivi? No, per attivarlo è necessario un kit di cablaggio aggiuntivo, non incluso. La funzione ADAS è disponibile subito? Richiede il modulo GPS e la calibrazione ADAS; il modulo GPS non è incluso.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.