Dash cam 70mai M310 Plus 3K, con lo sconto di oggi la paghi pochissimo
La dash cam 70mai M310 Plus 3K con visione notturna e monitoraggio del parcheggio, è in sconto del 33%.
Quando un incidente o un urto in sosta lascia dubbi su cosa sia accaduto, avere una registrazione può aiutare a ricostruire i fatti. La 70mai Dash Cam M310 Plus 3K è ora disponibile con uno sconto del 33%.
Questa dash cam registra in 1620P e offre un campo visivo di 139°, così può riprendere più corsie e dettagli come targhe e segnali. La riduzione del rumore 3D e la tecnologia WDR contribuiscono a rendere le immagini più chiare anche con poca luce. Per il parcheggio sono disponibili il rilevamento degli urti tramite G-sensor e la registrazione time-lapse, ma queste funzioni richiedono un kit di cablaggio venduto separatamente.
70mai Dash Cam M310 Plus 3K in offerta: sconto del 33%
La dash cam è proposta a 39,99 euro, con uno sconto indicato del 33%. La registrazione in loop sovrascrive automaticamente i file più vecchi per continuare a registrare; i video di emergenza e le clip del monitoraggio parcheggio vengono invece salvati in una cartella separata. Puoi scoprire ora la 70mai Dash Cam M310 Plus 3K con sconto del 33%. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.
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La dash cam 70mai con registrazione 1620P e campo visivo di 139°
Per chi desidera documentare i tragitti e tenere sotto controllo l’auto in sosta, alcune caratteristiche della videocamera possono fare la differenza:
- Registrazione QHD 1620P e campo visivo di 139°: la risoluzione dichiarata è quasi 1,5 volte più nitida rispetto alle dash cam standard 1080P; l’angolo ampio aiuta a riprendere più corsie e a ridurre gli angoli ciechi.
- Riduzione del rumore 3D e WDR: queste tecnologie lavorano per contenere i disturbi dell’immagine e bilanciare l’esposizione, con l’obiettivo di ottenere riprese più leggibili anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Monitoraggio del parcheggio con G-sensor: il dispositivo rileva collisioni o attività anomale. Per usare questa funzione è necessario acquistare separatamente un kit di cablaggio 70mai o UP06.
- Registrazione ciclica e archiviazione separata: i file meno recenti vengono sovrascritti automaticamente, mentre i video di emergenza e quelli del monitoraggio parcheggio restano in una cartella dedicata.
- Supporto microSD da 16 a 256 GB: la scheda deve essere di classe 10 ed è venduta separatamente. La modalità time-lapse comprime 30 minuti di riprese in un minuto e richiede un kit cablato compatibile venduto a parte.
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FAQ
Supporta schede microSD di classe 10 da 16 a 256 GB. La scheda non è inclusa e va acquistata separatamente.
Sì. Per il monitoraggio del parcheggio è necessario un kit di cablaggio 70mai o UP06, venduto separatamente.
No. La funzione time-lapse richiede un kit cablato 70mai UP03 o UP06, venduto separatamente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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