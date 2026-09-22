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La dash cam 70mai A810 Lite con doppia telecamera (anteriore e posteriore) è in offerta su Amazon con uno sconto del 27%. Utilissima da avere in auto.

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Trovare prove chiare e affidabili dopo un incidente o un piccolo tamponamento è spesso complicato, soprattutto se mancano testimoni o le immagini non sono leggibili. Con la 70mai A810 Lite puoi risolvere questo problema grazie a una dash cam completa che oggi su Amazon è proposta con uno sconto del 27%, pensata per offrire riprese nitide sia davanti sia dietro l’auto.

Questa dash cam combina una telecamera frontale 4K Ultra HD e una posteriore Full HD, con lenti grandangolari che riducono gli angoli ciechi e rendono più sicuri viaggi, spostamenti quotidiani e uso professionale. La visione notturna potenziata da HDR e apertura F1.55 migliora nettamente la leggibilità di targhe e segnali anche al buio, mentre la modalità parcheggio h24 con sensore di urto e time‑lapse tiene d’occhio l’auto quando è ferma. Il design compatto si nasconde dietro lo specchietto e il supercondensatore garantisce affidabilità anche con caldo e freddo estremi.

70mai A810 Lite in offerta su Amazon: sconto del 27% sulla dash cam 4K

Su Amazon la 70mai A810 Lite è disponibile a 109,99€ grazie a uno sconto del 27%, una cifra molto aggressiva per una dash cam con doppia telecamera 4K + 1080p, GPS integrato e visione notturna avanzata. Nella sua fascia di prezzo si posiziona come una soluzione completa per chi cerca maggiore sicurezza alla guida, con funzioni che solitamente si trovano su modelli più costosi. Se stai valutando un sistema di registrazione per l’auto, è un’occasione concreta: il 70mai A810 Lite è disponibile con uno sconto del 27%, con confezione che include anche la telecamera posteriore e una scheda micro SD da 64 GB.

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Approfitta ora dell’offerta sulla 70mai A810 Lite

La dash cam 4K con la doppia telecamera anteriore e posteriore e la modalità parcheggio 24 ore

Se vuoi tutelarti in caso di incidenti, vandalismi o semplici controversie nel traffico, una dash cam completa come questa può fare la differenza nel ricostruire ciò che è davvero successo.

Telecamera frontale 4K e posteriore 1080p : registra la strada davanti e dietro con molti più dettagli, così targhe e segnali restano leggibili anche per eventuali pratiche assicurative.

: registra la strada davanti e dietro con molti più dettagli, così targhe e segnali restano leggibili anche per eventuali pratiche assicurative. Visione notturna avanzata con HDR e apertura F1.55 : migliora l’illuminazione delle scene e riduce l’abbagliamento dei fari, rendendo più chiari gli eventi che accadono di notte, in galleria o con pioggia.

: migliora l’illuminazione delle scene e riduce l’abbagliamento dei fari, rendendo più chiari gli eventi che accadono di notte, in galleria o con pioggia. Modalità parcheggio 24 ore con G‑sensor e time‑lapse : la dash cam registra e blocca automaticamente i video in caso di urti quando l’auto è ferma, oppure monitora in time‑lapse a basso consumo per avere sempre uno storico visivo.

: la dash cam registra e blocca automaticamente i video in caso di urti quando l’auto è ferma, oppure monitora in time‑lapse a basso consumo per avere sempre uno storico visivo. Pre‑registrazione d’emergenza : salva fino a 3 minuti prima e 30 secondi dopo un evento, così hai la sequenza completa di ciò che accade attorno al momento dell’impatto.

: salva fino a 3 minuti prima e 30 secondi dopo un evento, così hai la sequenza completa di ciò che accade attorno al momento dell’impatto. Wi‑Fi 6 e app dedicata : consente di vedere le clip, scaricarle e condividerle sullo smartphone in modo veloce senza togliere la scheda SD, rendendo più semplice archiviare o inviare i video quando servono.

: consente di vedere le clip, scaricarle e condividerle sullo smartphone in modo veloce senza togliere la scheda SD, rendendo più semplice archiviare o inviare i video quando servono. Supercondensatore al posto della batteria : offre maggiore resistenza alle temperature estreme e una durata più lunga nel tempo, limitando il rischio di problemi proprio quando la dash cam serve di più.

: offre maggiore resistenza alle temperature estreme e una durata più lunga nel tempo, limitando il rischio di problemi proprio quando la dash cam serve di più. GPS a 3 modalità : registra velocità, percorso e posizione, dati utili per ricostruire dinamiche e dimostrare con precisione dove e come si è verificato un incidente.

: registra velocità, percorso e posizione, dati utili per ricostruire dinamiche e dimostrare con precisione dove e come si è verificato un incidente. Design compatto e installazione semplice: le dimensioni ridotte permettono di nasconderla dietro lo specchietto senza disturbare la visuale, così puoi montarla anche se è la tua prima dash cam.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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70mai A810 Lite, approfitta subito di questa offerta lampo con sconto del 27% prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La 70mai A810 Lite registra sia davanti che dietro l’auto? Sì, include una telecamera frontale 4K e una posteriore 1080p per riprendere entrambe le direzioni. La dash cam 70mai A810 Lite è adatta alla registrazione notturna? Sì, grazie alla visione notturna con HDR e apertura F1.55 offre video chiari anche al buio. La 70mai A810 Lite può monitorare l’auto in parcheggio? Sì, dispone di modalità parcheggio 24 ore con G‑sensor e time‑lapse per sorvegliare il veicolo da fermo. Come posso scaricare i video dalla dash cam 70mai A810 Lite? Puoi usare il Wi‑Fi 6 integrato e l’app 70mai per vedere, scaricare e condividere rapidamente le registrazioni.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.