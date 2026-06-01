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70mai Dash Cam, telecamera auto anteriore e posteriore 2.5K+1080P con visione notturna HDR, modalità parcheggio 24H e WiFi GPS è in sconto del 31%.

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Chi usa l’auto ogni giorno sa quanto possa essere complicato dimostrare la propria ragione in caso di tamponamenti, contestazioni o piccoli urti in parcheggio. In questo momento la 70mai Dash Cam A410 è proposta con uno sconto del 31%, così puoi dotarti di una doppia telecamera anteriore e posteriore completa, senza spendere una fortuna e con tutte le funzioni essenziali per tutelarti su strada.

70mai Dash Cam A410

Questa dash cam punta tutto sulla qualità delle riprese e sulla protezione continua. La combinazione tra risoluzione 2.5K frontale e 1080P posteriore, obiettivo grandangolare da 125° e tecnologia HDR con apertura F1.55 permette di leggere chiaramente targhe e cartelli sia di giorno che di notte. La modalità parcheggio 24/7 con G-sensor rileva automaticamente urti e movimenti sospetti quando l’auto è ferma, salvando in modo sicuro le clip importanti grazie alla registrazione in loop e alla scheda SD da 64 GB inclusa, espandibile fino a 256 GB.

70mai Dash Cam A410 in offerta: sconto del 31% sulla doppia telecamera auto

Con questa promozione puoi portarti a casa la 70mai Dash Cam A410 a soli 75,99€, approfittando di uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino. Un prezzo particolarmente competitivo per una dash cam doppia che include già una scheda SD da 64 GB e offre funzioni avanzate come la modalità parcheggio 24H, il GPS e il WiFi integrato. Si tratta di una soluzione completa per chi vuole monitorare sia la parte anteriore che quella posteriore del veicolo, con un investimento accessibile rispetto ad altri modelli della stessa categoria.

La dash cam 70mai con la doppia registrazione 2.5K+1080P e la visione notturna HDR

Se temi di non avere prove chiare in caso di incidente o di danneggiamento in sosta, questa dash cam nasce proprio per coprire quelle situazioni critiche che spesso sfuggono all’occhio umano.

Doppia registrazione 2.5K frontale e 1080P posteriore : la telecamera cattura la strada davanti e dietro l’auto con grande definizione, così da distinguere senza sforzo targhe, cartelli e dettagli utili in caso di contestazioni.

: la telecamera cattura la strada davanti e dietro l’auto con grande definizione, così da distinguere senza sforzo targhe, cartelli e dettagli utili in caso di contestazioni. Obiettivo grandangolare da 125° : il campo visivo esteso copre fino a quattro corsie di traffico, riducendo gli angoli ciechi e permettendoti di ricostruire meglio la dinamica di eventuali urti laterali.

: il campo visivo esteso copre fino a quattro corsie di traffico, riducendo gli angoli ciechi e permettendoti di ricostruire meglio la dinamica di eventuali urti laterali. Visione notturna avanzata con HDR e apertura F1.55 : anche in parcheggi bui o su strade poco illuminate le immagini restano luminose e bilanciate, con rumore ridotto, così da poter contare su filmati leggibili anche al buio.

: anche in parcheggi bui o su strade poco illuminate le immagini restano luminose e bilanciate, con rumore ridotto, così da poter contare su filmati leggibili anche al buio. WiFi e app dedicata : puoi collegare lo smartphone alla dash cam, rivedere e scaricare i video in pochi tap e regolare parametri come risoluzione e sensibilità del G-sensor direttamente dall’app, senza passare dai menu sulla camera.

: puoi collegare lo smartphone alla dash cam, rivedere e scaricare i video in pochi tap e regolare parametri come risoluzione e sensibilità del G-sensor direttamente dall’app, senza passare dai menu sulla camera. Modalità parcheggio 24/7 con G-sensor : durante la sosta la dash cam attiva la registrazione time-lapse e rileva gli impatti, bloccando automaticamente i file importanti così da avere traccia di urti, tentativi di manomissione o atti vandalici (funzione che richiede kit di cablaggio dedicato).

: durante la sosta la dash cam attiva la registrazione time-lapse e rileva gli impatti, bloccando automaticamente i file importanti così da avere traccia di urti, tentativi di manomissione o atti vandalici (funzione che richiede kit di cablaggio dedicato). Registrazione in loop e memoria espandibile: quando la memoria è piena i filmati vecchi vengono sovrascritti in automatico, mentre con il pulsante di emergenza puoi bloccare le scene che non vuoi perdere; la scheda SD da 64 GB inclusa, espandibile fino a 256 GB, offre spazio sufficiente sia per i viaggi lunghi che per l’uso quotidiano.

70mai Dash Cam A410

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70mai Dash Cam A410, sconto del 31% e doppia protezione anteriore/posteriore: Approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ La 70mai Dash Cam A410 registra sia davanti che dietro l’auto? Sì, offre registrazione frontale in 2.5K e posteriore in 1080P, coprendo fino a quattro corsie. La dash cam 70mai A410 è adatta alla guida notturna? Sì, grazie all’apertura F1.55 e alla tecnologia HDR garantisce visione notturna avanzata e dettagli leggibili. Quanto spazio di archiviazione offre la 70mai Dash Cam A410? Include una scheda SD da 64 GB e supporta memorie fino a 256 GB, con registrazione in loop automatica. La 70mai A410 può sorvegliare l’auto parcheggiata? Sì, integra modalità parcheggio 24/7 con time-lapse e G-sensor che blocca i video in caso di urti rilevati.