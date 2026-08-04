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Dario Amodei critica i nuovi assunti di Anthropic, attratti da stipendi milionari più che dalla missione etica dell’azienda.

Nel mercato dell’intelligenza artificiale, la guerra dei talenti spinge offerte fino a 1,5 milioni di dollari e rende il denaro il vero magnete.

Tra continui passaggi di ricercatori e colloqui culturali, le big tech inseguono fedeltà e competenze, ma la motivazione ideale resta fragile.

L’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso forte preoccupazione per il fatto che i nuovi talenti scelgano l’azienda attratti prima di tutto da retribuzioni record e non dalla missione etica della società. In un settore che mette sul piatto offerte d’ingresso fino a 1,5 milioni di dollari, la pretesa che il portafoglio rimanga uno sfondo secondario appare una contraddizione evidente.

Quando la missione aziendale incontra il portafoglio

Nel panorama dell’alta tecnologia le indiscrezioni viaggiano veloci, e una singola riga riportata da Axios ha subito scatenato il dibattito negli ambienti del settore.

La voce filtrata descrive un Dario Amodei piuttosto perplesso: i ricercatori scelgono Anthropic per l’assegno di fine mese invece che per la sfida ideale legata al futuro dei modelli linguistici.

La reazione del web non si è fatta attendere e l’ironia ha travolto i social. Commenti caustici come “scoperta eccezionale: le persone lavorano per guadagnare” hanno subito evidenziato il forte distacco tra la retorica dei fondatori e la quotidianità del mercato.

L’ingegnere Gergely Orosz ha sottolineato un dettaglio cruciale: Anthropic garantisce stipendi per l’intelligenza artificiale tra i più alti del mercato, superando spesso la stessa OpenAI.

Lamentarsi del fatto che le persone vengano per la paga suona quindi come un paradosso singolare, specie se pronunciato da chi stacca gli assegni più generosi dell’intera Silicon Valley.

Offerte milionarie e il mercato dei talenti

La questione non riguarda soltanto le idee o la filosofia di una startup, ma riflette l’incredibile intensità della guerra dei talenti AI.

Come svelato da un’inchiesta del Wall Street Journal, i colossi della tecnologia e le grandi società di trading quantitativo si contendono matematici ed esperti di machine learning a colpi di ingaggi da capogiro.

Le proposte di lavoro destinate ai giovani laureati e ai dottorandi di atenei prestigiosi come Oxford partono da cifre ordinarie comprese tra i 350.000 e i 500.000 dollari all’anno.

Per i profili ritenuti eccezionali si toccano con facilità i 700.000 dollari, fino a raggiungere pacchetti retributivi completi da 1,5 milioni di dollari. La ragione di questa spesa risiede nell’enorme valore economico generato: un singolo algoritmo efficiente può valere centinaia di milioni.

La società finanziaria Jane Street ha registrato nel primo trimestre del 2026 utili da primato pari a 10,3 miliardi di dollari, dimostrando perché l’interesse per la ricerca accademica stia cedendo il passo all’attrattiva del settore privato.

La fedeltà nell’era dei megastipendi

Mantenere la continuità operativa dei team sta diventando un’impresa complessa. L’uscita di Lilian Weng da Thinking Machines Lab per rientrare in OpenAI rappresenta l’ennesimo segnale di un ecosistema in costante movimento.

Google ha visto il passaggio del ricercatore Noam Shazeer a OpenAI e del premio Nobel John Jumper ad Anthropic. Contemporaneamente, gruppi come Meta investono ingenti risorse per ingaggiare esperti, salvo poi vederli migrare altrove dopo pochi mesi.

Quando le offerte economiche raggiungono livelli comparabili ovunque, i fondatori cercano di fare leva sulla propria visione etica. Anthropic propone persino colloqui culturali volti a verificare la cautela e la consapevolezza dei candidati rispetto ai rischi della tecnologia.

Tuttavia, con contratti di questa portata, valutare la reale convinzione ideale diventa un esercizio ambiguo. Come dimostra la lettera firmata da oltre 1.300 specialisti che chiedono maggiori tutele sullo sviluppo dei modelli, le reali tensioni nell’IA restano vive.

Le aziende possono acquistare il tempo e le competenze dei migliori talenti, ma la fedeltà durevole rimane un fattore che il denaro non può comprare.