Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Amazon ha mostrato in anteprima le immagini dei nuovi Lara Croft e Kratos, protagonisti delle rispettive serie live action, presto disponibili su Prime Video,

IPA

Dopo il successo di serie come Fallout e The Last of Us, l’industria dell’intrattenimento continua a puntare sui videogiochi. Una vera e propria "miniera d’oro" da cui attinge anche Amazon MGM Studios, che torna con due pesi massimi: Lara Croft e Kratos. E, finalmente, questi iconici personaggi hanno un volto: da una parte Sophie Turner e dall’altra Ryan Hurst.

Lara Croft, il ritorno alle origini con Sophie Turner

La prima immagine ufficiale di Sophie Turner (Sansa Stark in Game of Thrones) nei panni di Lara Croft ha già fatto il giro del web. L’attrice è perfettamente in linea con l’immaginario classico del franchise: i leggendari pantaloncini corti, gli occhiali da sole a lenti rosse e le iconiche doppie pistole. Un primo ritratto che ha fatto felici i fan storici e che segna un netto distacco dal recente realismo della Definitive Survivor Trilogy, per abbracciare l’estetica classica degli anni ’90.

Ma non si tratta solo di estetica, naturalmente. Ci troviamo di fronte a un ambizioso progetto che vede alla guida Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) in qualità di sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Una presenza che lascia pensare a una Lara Croft raccontata in modo diverso, profonda, ironica e sfaccettata, lontana dagli stereotipi del passato.

Dietro la macchina da presa troviamo Jonathan Van Tulleken, già acclamato per la regia di Shogun, il cui stile visivo sarà fondamentale per dare profondità alle avventure dell’archeologa più famosa al mondo. Le riprese sono iniziate a gennaio 2026, con un cast che include altri grandi nomi del grande schermo, come Sigourney Weaver e Jason Isaacs, ma anche Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

Una bella mossa da parte di Amazon (alla produzione con Story Kitchen e Crystal Dynamics), per dare man forte al lancio dei giochi Tomb Raider: Catalyst e Legacy of Atlantis e capire come intenda unificare l’universo narrativo di Tomb Raider, tra futuri capitoli videoludici e serie TV.

Ryan Hurst è Kratos, il "Fantasma di Sparta"

Dall’archeologia alla "brutalità" della mitologia norrena di God of Wars. Amazon ha annunciato anche il suo Kratos, che sarà interpretato da Ryan Hurst.

Per l’attore non è la prima prova in un ruolo di questo tipo. La serie live action di Amazon segna il suo ritorno nell’universo di God of War, dopo aver interpretato Thor in God of War Ragnarök per PlayStation, ruolo che gli è valso una nomination ai BAFTA. La sua imponente presenza fisica e la sua voce profonda lo rendono perfetto per interpretare un Kratos più maturo, impegnato nel difficile viaggio per spargere le ceneri della moglie insieme al figlio Atreus.

La serie vede la supervisione di Ronald D. Moore, celebre showrunner di Battlestar Galactica e For All Mankind. Già confermate due stagioni, con l’inizio delle riprese a Vancouver, in Canada, a marzo 2026. Spettacolari sequenze di azione e l’introspezione nel rapporto padre-figlio sono alla base di una serie che si ispira fedelmente al reboot del 2018, prodotta da Amazon MGM Studios insieme a Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Tall Ship Productions.