Da prendere al volo il power bank tascabile ora in promo a meno di 20€

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Se cerchi un power bank davvero compatto e leggero, questo modello è pensato per stare in tasca o in una pochette senza ingombri. Nonostante le dimensioni ridotte, offre una ricarica rapida e affidabile, con un pratico display LED che indica con precisione la percentuale residua. L’autonomia consente più ricariche di uno smartphone e i tempi sono contenuti. Oggi è proposto con uno sconto del 35%: un’occasione da cogliere al volo.

Per chi desidera una soluzione di backup discreta ma efficace da portare ovunque, il VEEKTOMX Power Bank unisce velocità, praticità e portabilità, risultando ideale in viaggio come nella quotidianità. Ecco il link diretto all’offerta su Amazon.

VEEKTOMX Power Bank

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VEEKTOMX Power Bank: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il VEEKTOMX Power Bank è in offerta a 15,19€ con uno sconto del 35%. In termini pratici significa un risparmio di circa 8,18 euro rispetto al prezzo di listino.

Considerando il prezzo attuale, l’acquisto permette di portarsi a casa un accessorio tascabile con ricarica rapida a un costo contenuto. Per approfittare della promo, ecco di nuovo il collegamento diretto alla pagina prodotto.

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VEEKTOMX Power Bank: le caratteristiche tecniche

Il dispositivo unisce un design ultra-compatto (10,6 x 6,86 x 1,6 cm) e peso di 165 g a una capacità generosa ideale per più ricariche. Supporta la ricarica rapida 22,5W con PD 3.0 e QC 3.0, così da riportare lo smartphone in attività in tempi brevi. È presente la funzione di pass-through che permette di caricare i dispositivi mentre il power bank è collegato alla corrente.

La dotazione prevede USB-C e doppia porta USB-A per un’ampia compatibilità con iPhone, Huawei, Xiaomi, tablet e altri dispositivi, inclusi accessori a bassa corrente come cuffie Bluetooth, AirPods, smartwatch e fitness tracker. Il display LED mostra chiaramente la percentuale residua, mentre il sistema di multi-protezione salvaguarda da sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico. Disponibile in colore nero, è il compagno ideale per la ricarica quotidiana senza ingombri.

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