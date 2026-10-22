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Il Dianjunus rex raggiunge 50 cm e 2,2 kg e appartiene a un genere e una famiglia nuovi per la scienza: le sue origini risalgono al Paleocene

Decisamente interessante la scoperta avvenuta in Cina, precisamente nella provincial dello Yunnan. È stato scoperto un fungo gigante mai descritto prima. Il nome scelto per la catalogazione è Dianjunus rex. Neanche a dirlo, è servito un attimo per coniare il suo nickname: D-rex.

I suoi corpi fruttiferi raggiungono i 50 cm di altezza e pesano fino a 2,2 kg. Numeri che lo rendono il più grande conosciuto tra gli ascomiceti (vasto gruppo di funghi cui appartengono anche tartufi e spugnole). A descriverlo ci ha pensato un gruppo di ricerca del Kunming Institute of Botany dell’Accademia cinese delle scienze, coordinato da Indunil C. Senanayake. I dettagli sono stati pubblicati il 28 settembre 2026 sulla rivista scientifica Frontiers in Fungal Biology.

Una nuova specie, dunque, ma la scoperta va oltre. Le analisi genetiche hanno infatti mostrato che il fungo appartiene a un genere e a una famiglia del tutto nuovi per la scienza. La sua origine evolutiva risalirebbe a circa 65 milioni di anni fa, poco dopo l’estinzione dei dinosauri. È dunque decisamente interessante capire esattamente come sia fatto il D-rex e cos’ha da dirci questa ricerca.

Com’è fatto il D-rex e dove cresce

Il Dianjunus rex forma delle grandi strutture verticali, chiamate stromi, che spuntano dal terreno in corrispondenza delle radici di piante in deperimento. Ha delle preferenze, come tutti noi in ogni ambito. Adora la quercia da sughero cinese (Quercus variabilis).

La parte esterna, quella fertile, è ricoperta da uno strato polveroso e fibroso. Negli esemplari più giovani è ancora biancastro, ma diventa via via giallo scuro con la maturazione. La parte interrata, invece, è sterile, nera, liscia e cilindrica, alta da 20 a 30 centimetri. La differenza con gli esemplari giovani sta inoltre nella conformazione, con una punta a forma di bulbo. Una volta maturi, invece, sviluppano ramificazioni simili a dita. Sbirciando all’interno, invece, il tessuto è spugnoso, con un colore tra il bianco sporco e il giallo.

Se mai doveste trovarvi in zona, diamo anche un po’ di dettagli per la geolocalizzazione. Gli esemplari sono stati raccolti tra il 2024 e il 2025 in 3 aree dello Yunnan:

nelle foreste temperate di conifere vicino a Damaidi;

nel territorio di Kunming;

a Yipinglang, nella città di Lufeng;

A ciò si aggiunge la foresta pluviale tropicale di Mengla, che è nella prefettura dello Xishuangbanna. È bene prestare attenzione però al fatto che lo studio non offre dettagli sulla commestibilità. Val quindi la regola insegnataci da bambini: non mettete ogni cosa vi passi per le mani in bocca.

Una famiglia di funghi nata dopo i dinosauri

Il D-rex appartiene agli ascomiceti, un gruppo che conta oltre 64.000 specie. Noi abbiamo in mente i funghi con cappello e lamelle, ma c’è una netta differenza nel modo in cui vengono prodotte le spore. Ciò avviene in piccole strutture a forma di sacco, chiamate aschi.

Aggiungendo dettagli, questo fungo rientra nell’ordine delle Xylariales. Sono quelli che di solito formano stromi scuri e carbonacei e che vivono come parassiti, decompositori o ospiti all’interno delle piante. Finora, all’interno di questo ordine, erano note poche specie in grado di produrre strutture di grandi dimensioni.

Cronologicamente parlando, le analisi genetiche e genomiche hanno posto il nuovo fungo in un ramo tutto suo, vicino alla famiglia delle Graphostromataceae. Il rappresentate più prossimo è il Graphostroma platystoma, ma le differenze nella forma, nelle spore e nella struttura interna erano tali da giustificare l’istituzione di un nuovo genere, Dianjunus, e di una nuova famiglia, le Dianjunaceae. Secondo le stime dei ricercatori, questo lignaggio sarebbe comparso nel Paleocene, circa 65 milioni di anni fa. Per capirci, parliamo di “appena” 1 milione di anni dopo la scomparsa dei dinosauri.

Cosa insegna sulla biodiversità

Le dimensioni fuori scala del D-rex hanno una possibile spiegazione evolutiva. Secondo l’ipotesi avanzata dagli studiosi, corpi fruttiferi così grandi potrebbero favorire la dispersione delle spore nelle foreste fitte, dove la vegetazione ostacola la circolazione dell’aria. Una teoria però ancora tutta da verificare.

Ad ogni modo, il fatto che un organismo così vistoso sia rimasto sconosciuto fino a oggi, per giunta in una delle regioni più studiate della Cina dal punto di vista micologico, conferma quanto la diversità dei funghi sia ancora in gran parte da esplorare. Un patrimonio prezioso anche per la scienza applicata. Le Xylariales infatti sono considerate di grande interesse per le biotecnologie e la ricerca di nuove molecole naturali.