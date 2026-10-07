Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Un attacco hacker ha portato alla sottrazione di dati di oltre 8 milioni di cittadini, ecco cosa è successo e quali sono state le cause

iStock

Un database governativo in Danimarca è stato colpito da un attacco hacker. La violazione ha coinvolto i dati di oltre 8 milioni di persone, tra cittadini e residenti, considerando anche le informazioni di persone decedute (la Danimarca ha circa 6 milioni di abitanti).

L’attacco è stato confermato dalla ministra danese, Christina Egelund, che ha parlato di un “incidente grave” che ha consentito a un gruppo di hacker di entrare in possesso di informazioni importanti. Andiamo a riepilogare cosa è successo.

Un cyberattacco molto grave

La violazione registrata è particolarmente rilevante in quanto coinvolge i dati presenti in un database governativo, il CPR, che racchiude le informazioni di 11 milioni di persone. Come detto in precedenza, i dati trafugati riguarderebbero oltre 8 milioni di persone. Gli hacker sono riusciti a mettere le mani su nomi, indirizzi, numeri di previdenza sociale danesi e altre informazioni.

Come è avvenuto l’attacco

Il cyberattacco che ha colpito il database danese non è avvenuto sfruttando una vulnerabilità nel software che ha portato alla violazione dei server. Come chiarito dalle autorità locali, infatti, l’accesso non autorizzato è stato ottenuto “abusando del legittimo accesso di un’azienda danese alla ricerca di informazioni nel sistema CPR”.

Alcune aziende private danesi hanno la possibilità di accedere al database CPR per la verifica delle informazioni sui dati personali dei cittadini in possesso del governo. Si tratta di un meccanismo necessario per la corretta verifica delle informazioni, ma che espone ad alcuni rischi di sicurezza, come confermato poi dal cyberattacco.

Dalle ricostruzioni, quella registrata in questi giorni può essere considerata come la più grande violazione informatica registrata in Danimarca che conferma la necessità di puntare molto sulla sicurezza per la protezione dei dati degli utenti. Un attacco di questo tipo, infatti, può esporre una grande quantità di dati.

Violazioni analoghe, in passato, sono avvenute anche in vari Paesi. I database governativi, infatti, sono spesso nel mirino degli hacker che possono avere accesso a una grande quantità di dati, da rivendere e riutilizzare in vari modi. Anche una piccola falla nei sistemi di sicurezza può rivelarsi fatale.

Quali sono i rischi per i cittadini?

L’esposizione di informazioni critiche come il codice CPR, l’equivalente danese del codice fiscale e numero di previdenza sociale, combinata con indirizzi e dati anagrafici, apre la porta a gravi scenari di frode.

Tra i rischi principali troviamo il furto d’identità, l’apertura illecita di linee di credito o conti bancari, oltre a campagne mirate di phishing e spear-phishing.

Disponendo di dati istituzionali autentici, infatti, i malintenzionati possono confezionare comunicazioni ingannevoli estremamente credibili, spacciandosi per enti pubblici o istituti bancari per estorcere denaro o ulteriori credenziali.

La questione andrà analizzata anche in futuro, in modo da capire quali potrebbero essere i reali impatti sulle persone che sono state coinvolte dalla violazione.